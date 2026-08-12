В День рождения Риги жители и гости столицы смогут увидеть один из самых знаменитых гоночных автомобилей в истории. Легендарный Auto Union Type C, созданный Фердинандом Порше, проедет по улицам города, а затем будет выставлен у Памятника Свободы.

В рамках празднования 825-летия Риги в субботу, 15 августа, Рижский моторный музей совместно с Рижской думой подарит жителям и гостям города уникальную возможность увидеть легендарный гоночный автомобиль Auto Union Type C.

В программе мероприятия запланирована торжественная презентация автомобиля для представителей СМИ. В честь 60-летия спортивного комплекса «Бикерниеки» легендарный болид совершит почетный круг по трассе, после чего с 10:30 до 11:30 отправится в парадный заезд от Рижского моторного музея к Памятнику Свободы.

За рулем Auto Union Type C будет находиться заводской пилот Audi Диндо Капелло — трехкратный победитель знаменитой гонки «24 часа Ле-Мана».

Маршрут пройдет по улицам Эйзенштейна, Шмерля, Бривибас гатве, Земгала гатве, Иерикю, через Земитанский мост, далее по улице Чака, Таллинас и Бривибас до Памятника Свободы.

У Памятника Свободы автомобиль можно будет увидеть с 12:00 до 18:00.

Организаторы предупреждают, что из-за неблагоприятных погодных условий или технических причин время парада и экспозиции может быть изменено.

Auto Union Type C — один из самых выдающихся автомобилей довоенной эпохи. Оснащенный шестилитровым 16-цилиндровым двигателем мощностью 520 лошадиных сил, он способен развивать скорость до 340 километров в час. Этот легендарный болид был создан Фердинандом Порше и в 1930-х годах считался вершиной инженерной мысли, что подтверждали многочисленные победы в престижных международных автогонках.

Как отметил директор Рижского моторного музея Агрис Шмитс, звук двигателя Auto Union V16 в последний раз звучал в Риге в 1997 году. Поэтому его возвращение спустя почти три десятилетия станет по-настоящему историческим событием. А выставка автомобиля у Памятника Свободы позволит тысячам рижан и гостей столицы увидеть уникальный памятник мирового автоспорта в самом центре города.

Это будет редкая возможность не только услышать легендарный двигатель V16, но и вблизи увидеть автомобиль, который вошел в историю мирового автоспорта и считается одной из самых ценных машин довоенной эпохи.