В июле завершился очередной призыв на Службу государственной обороны. В обязательном порядке были призваны 400 молодых людей, однако примерно треть из них проигнорировала повестку и не явилась на медицинское обследование, сообщает 360TV Ziņas.

С теми, кто уклоняется от обязательной службы государственной обороны, теперь будет связываться Военная полиция, которая решит вопрос о начале административного производства. За уклонение предусмотрен штраф до 750 евро, причем его могут назначать неоднократно.

Некоторые призывники продолжают уклоняться годами

"Есть молодые люди, которые были отобраны по принципу случайного выбора еще в 2024 году, и они до сих пор продолжают уклоняться от службы. Поскольку с ними невозможно связаться, Военная полиция применяет штрафы. Мы можем приглашать людей на медицинское обследование каждые полгода, когда проводится призыв. Таким образом, один человек дважды в год может получить либо административный штраф, либо предупреждение", - рассказал старший эксперт департамента службы государственной обороны Министерства обороны Свенс Янис Анджанс.

На обязательную службу государственной обороны могут призвать до достижения 26-летнего возраста. Если человек все это время уклоняется от службы и регулярно платит штрафы, теоретически он может избежать призыва, однако это может обойтись ему в несколько тысяч евро. Впрочем, таких случаев пока не было, поскольку обязательный призыв начался лишь три года назад.

"Когда Военная полиция впервые обращается к человеку, просит его явиться и дать объяснения, в большинстве случаев именно тогда происходят изменения. К тому моменту, когда мы начинаем применять штрафы, человек уже решил целенаправленно продолжать уклоняться от службы. И тогда после достижения им 26 лет, если он оплатит штрафы, его уже оставляют в покое", - пояснил директор департамента службы государственной обороны Министерства обороны Кристерс Граузе.

Многие оспаривают призыв

Ряд призывников обжаловали повестки. Еще около трети молодых людей, подлежавших обязательному призыву, по результатам медицинского обследования были признаны непригодными к службе.

"Основные причины связаны с неврологическими и психиатрическими проблемами. Также встречаются проблемы со зрением. Кроме того, это могут быть хирургические проблемы, перенесенные операции или другие медицинские вмешательства, которые ранее проводились этим молодым людям", - отметил Анджанс.

В итоге в июле службу начали лишь 60 из 400 человек, подлежавших обязательному призыву. Это составляет всего 5% от общего числа новобранцев.