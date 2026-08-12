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В Латвии открывается новый сезон охоты: кого разрешат добывать с 15 августа 0 217

Наша Латвия
Дата публикации: 12.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Косули

С 15 августа в Латвии стартует сезон охоты на самок косули, косулят и молодых благородных оленей. В Государственной лесной службе напомнили сроки охоты, а также рассказали о численности животных и рекомендуемых объемах их добычи.

В субботу, 15 августа, в Латвии открывается сезон охоты на самок косули и косулят в возрасте до одного года, а также на самцов благородного оленя в возрасте до двух лет. Об этом сообщила Государственная лесная служба (VMD).

Охота на косуль продлится до 30 ноября, а на молодых благородных оленей — до 31 марта.

В ведомстве напомнили, что в отдельных регионах страны добыча молодых самцов благородного оленя была разрешена уже с 8 июля. Такое решение принято для сокращения ущерба, который олени наносят сельскому и лесному хозяйству. Молодых самцов разрешено добывать как по лицензиям на отстрел самцов, так и самок благородного оленя.

По данным VMD, в сезоне 2025/2026 годов в Латвии было добыто 19 871 косуля. Из них 55,7% составили самцы, 24,5% — самки и 19,7% — косулята.

При этом специалисты считают оптимальным другое соотношение: самцы должны составлять не более 35–40% добычи, самки — 35–50%, а косулята — 25–30%.

По оценке Государственной лесной службы, сейчас в Латвии обитает около 175 тысяч косуль и примерно 61 тысяча благородных оленей.

В ведомстве также отметили, что снижение численности благородных оленей, наблюдавшееся в последние охотничьи сезоны, удалось остановить. В прошлом сезоне охотники добыли 30 384 благородных оленя, что составило 86% от установленного лимита.

Государственная лесная служба призывает охотников соблюдать установленные сроки и рекомендованные пропорции добычи животных, чтобы поддерживать устойчивую численность популяций и минимизировать ущерб, который дикие копытные наносят лесам и сельскохозяйственным угодьям.

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#животные #Латвия #охота
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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