В Рижском свободном порту стартовали работы по частичному демонтажу дамбы ED. Проект позволит принимать больше крупных круизных лайнеров рядом с центром города, а также станет частью благоустройства набережной Андрейсалы.

В южной части Экспортного порта Риги начались работы по частичному демонтажу дамбы ED. По информации Управления Рижского свободного порта, проект должен расширить возможности порта по приему крупных круизных судов и улучшить городское пространство у воды.

Работы выполняет компания Tilts, а завершить их планируется к началу следующего круизного сезона. После окончания строительства обновленная набережная и сохранившаяся часть дамбы вновь станут доступными для жителей и гостей города.

Сегодня существующая дамба ограничивает маневрирование крупных лайнеров. После ее частичного демонтажа будет создан новый разворотный бассейн и расширена акватория, что позволит безопасно принимать более крупные пассажирские суда у причалов Экспортного порта.

После завершения демонтажа Управление свободного порта проведет реконструкцию сохранившейся части дамбы и выполнит работы по углублению акватории.

Для Риги это означает возможность принимать больше круизных лайнеров непосредственно у центра города. Это особенно важно в дни, когда в порт одновременно заходят несколько пассажирских судов.

Проект реализуется на фоне роста круизного туризма. После рекордного сезона 2026 года, на который запланировано почти 100 заходов круизных судов, порт уже принимает заявки на последующие годы.

Одновременно с работами на дамбе в рамках проекта Riga Waterfront будет благоустроен доступ к набережной в северной части Андрейосты. В результате здесь должна появиться единая прогулочная зона, открытая для жителей.

Рижский свободный порт рассчитывает, что новая инфраструктура не только увеличит туристический потенциал города, но и сделает прибрежную территорию более привлекательной для отдыха и прогулок.