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«Врач не должен думать, нападут ли на него»: после инцидента в Екабпилсе требуют новых мер безопасности 1 333

Наша Латвия
Дата публикации: 12.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: приемное отделение
ФОТО: скриншот видео LTV

Руководство Екабпилсской региональной больницы после нападения на врача во время оказания неотложной помощи призвало государство установить единые стандарты безопасности для приемных отделений и обеспечить их финансирование.

После нападения на врача в приемном отделении Екабпилсской региональной больницы (подробности здесь >>) руководство медучреждения выступило с призывом создать единые государственные стандарты безопасности для всех больничных приемных отделений.

По словам председателя правления больницы Эрвина Кейшса, инцидент произошел 6 августа. Во время оказания неотложной помощи пациентке на врача напал сопровождавший ее человек. Ситуация оказалась настолько серьезной, что потребовалось вмешательство муниципальной и Государственной полиции.

В больнице подчеркивают, что физическое насилие в отношении медицинских работников, выполняющих свои профессиональные обязанности, недопустимо.

Хотя подобные нападения не происходят ежедневно, сотрудники приемных отделений регулярно сталкиваются с агрессивным поведением пациентов и сопровождающих их людей. Это связано с тем, что многие поступают в больницы в состоянии сильного стресса, эмоционального кризиса или под воздействием алкоголя и других веществ.

По мнению руководства больницы, отдельные медицинские учреждения не должны самостоятельно решать вопросы безопасности. Необходимы единые требования, которые будут действовать по всей стране.

В частности, предлагается установить обязательные стандарты, касающиеся физической охраны, видеонаблюдения, тревожных кнопок, контроля доступа, безопасной планировки помещений и механизмов быстрого вызова полиции.

Кроме того, Кейшс считает необходимым обсудить предоставление медикам, работающим в отделениях неотложной помощи, усиленной правовой защиты, аналогичной той, которой уже пользуются представители некоторых других профессий повышенного риска.

Еще одной проблемой он назвал финансирование. Усиление мер безопасности требует дополнительных расходов, однако, по словам руководителя больницы, медицинские учреждения уже работают в условиях ограниченных ресурсов, поэтому новые требования должны сопровождаться государственным финансированием.

«Врач, который спасает жизнь или здоровье человека, не должен одновременно думать о том, нападут ли на него пациент или сопровождающий», — подчеркнул Кейшс.

Государственная полиция подтвердила, что по факту нападения возбуждено уголовное дело. Другие подробности правоохранительные органы пока не раскрывают в интересах следствия.

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#медицина #безопасность #финансирование #нападение #насилие
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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