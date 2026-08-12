Министерство образования предлагает на год смягчить требования к числу учеников в приграничных школах. Это позволит части небольших средних школ сохранить государственное финансирование, однако самоуправления и директора считают, что проблему нужно решать более системно.

В Латвии могут временно смягчить требования к количеству учеников в приграничных средних школах. Министерство образования и науки предлагает уже с сентября разрешить государственное финансирование даже тем школам, где в старших классах учатся всего 15 школьников, сообщают Новости ТВ3.

Изменения предлагается ввести лишь на один учебный год как переходную меру в рамках новой модели финансирования школ «Программа в школе».

Сейчас государство полностью оплачивает зарплаты педагогов только тем школам, которые соответствуют установленным требованиям по числу учащихся. Эти нормы различаются в зависимости от региона: чем выше плотность населения, тем больше учеников должно быть в школе. Для приграничных территорий требования уже сейчас ниже, однако и там многие школы не могут выполнить действующие нормативы.

Министр образования и науки Илзе Индриксоне считает, что существующие правила недостаточно учитывают реальную ситуацию в малонаселенных районах.

«Сейчас для школ доступности строго определено количество детей. И в тот момент, когда не хватает хотя бы одного ребенка, такая школа вдруг перестает считаться доступной. На мой взгляд, это не соответствует реальной ситуации ни в приграничье, ни в тех местах, где детям приходится преодолевать большие расстояния до школы», — заявила министр.

В министерстве объясняют, что дополнительный год позволит самоуправлениям адаптироваться к новой системе и избежать немедленного закрытия школ.

«Мне бы не хотелось дождаться момента, когда родители получат сообщение: "Мы больше не соответствуем требованиям, поэтому школу придется закрыть"», — сказала Индриксоне.

Однако сами приграничные школы не считают предложенное решение достаточным. По мнению директора Карсавской средней школы Эдгара Пукстса, проблема не столько в количестве учеников, сколько в отсутствии гибкости.

«Чтобы была возможность: в один год учеников немного не хватает, а в следующем — их снова достаточно. Потому что сейчас получается так: в этом году не хватило — и всё, точка. Дальше уезжайте», — отметил он.

По словам директора, закрытие школ ускоряет отток молодежи из приграничных регионов.

«А если человек уезжает, то в большинстве случаев уже не возвращается. Может быть, гибкости станет больше. Выборы творят чудеса!» — добавил Пукстс.

С осторожностью к инициативе относятся и в Латвийском союзе самоуправлений. Там считают, что временные послабления помогут лишь отдельным школам, но не решат главную проблему.

Советник союза по вопросам образования Инара Дундуре заявила, что необходимо пересмотреть саму систему распределения муниципалитетов по группам, от которой зависят требования к численности учащихся.

«Необходимо заново определить группы с учетом всех тенденций, особенно демографических», — подчеркнула она.

Министр образования признает, что действующие критерии действительно нуждаются в пересмотре. Однако, по ее словам, для этого потребуется более глубокий анализ и дополнительное время.

Пока же предлагаемые изменения рассматриваются как временная мера, которая должна помочь небольшим приграничным школам пережить переход к новой модели финансирования.

Если поправки будут приняты, часть малокомплектных школ сможет сохранить государственное финансирование еще как минимум на один учебный год, однако дискуссия о будущем всей системы школьного финансирования продолжится.