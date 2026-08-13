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Антициклон принесет в Латвию спокойную погоду: где возможен дождь в четверг 0 32

Наша Латвия
Дата публикации: 13.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: ребенок в луже
ФОТО: LETA

В четверг в Латвии сохранится комфортная летняя погода: воздух прогреется до +23 градусов, а кратковременные дожди возможны лишь местами. В столице день пройдет без осадков.

В четверг в Латвии ожидается переменная облачность. По прогнозам синоптиков, местами возможен кратковременный дождь, однако на большей части территории страны день пройдет без существенных осадков.

Температура воздуха днем составит от +19 до +23 градусов. Будет дуть слабый или умеренный западный ветер, благодаря чему жара ощущаться не будет.

Для большинства жителей день окажется комфортным для прогулок и отдыха на открытом воздухе. Вероятность продолжительных дождей остается низкой.

В Риге утром будет солнечно, затем облаков станет больше, однако осадков синоптики не прогнозируют. Днем воздух прогреется до +21…+22 градусов, ветер останется слабым.

Погоду в Латвии продолжает определять антициклон. Атмосферное давление остается повышенным и составляет 1026–1029 гектопаскалей, что способствует устойчивой и спокойной погоде.

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#Рига #погода #Латвия #прогноз #дождь #температура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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