Более 1000 украинских военных, пострадавших в войне, за четыре года получили помощь в Рижской Восточной клинической университетской больнице. Врачи признают: лечение военных травм стало для латвийской медицины уникальным опытом.

В августе исполняется четыре года с того момента, как Рижская Восточная клиническая университетская больница (RAKUS) приняла первую группу украинских военнослужащих, пострадавших в войне. За это время медицинскую помощь здесь получили более 1000 доставленных из Украины военных.

По данным Министерства здравоохранения Украины, Латвия занимает второе место после Германии по числу украинских пациентов, принятых на лечение и реабилитацию с начала полномасштабной войны России против Украины. Об этом сообщила временная поверенная в делах Украины в Латвии Катерина Пасинчук.

Для каждого пациента - свой путь лечения

В RAKUS каждому пациенту составляют индивидуальный план восстановления. Некоторым требуется лечение сложных ран, диагностика и контроль инфекций, другим - операции или повторная госпитализация уже после начала реабилитации.

Все доставленные из Украины военнослужащие сначала поступают в Клиническое отделение неотложной медицины и приема пациентов Восточной больницы. Там врачи проводят осмотр, анализы и необходимые исследования, после чего определяют дальнейшую тактику.

Специалисты решают, кому требуется стационарное лечение, кому необходима операция, а кто уже может продолжить лечение и восстановление в реабилитационном учреждении. По словам руководителя отделения Алексея Вишнякова, работа с военными травмами дала латвийским врачам опыт, который невозможно получить только во время обучения или обычной клинической практики. За четыре года медикам пришлось столкнуться с последствиями тяжелых ранений - от серьезных повреждений конечностей до нарушений слуха и зрения, инфекционных осложнений и необходимости проведения повторных операций. Отдельной проблемой стали тяжелые психологические последствия длительного пребывания в плену, а также необходимость координировать продолжительное лечение и реабилитацию.

"Опыт лечения травм, полученных на войне, невозможно получить в учебной аудитории или в обычной клинической практике", - отметил Вишняков.

По его словам, накопленные за четыре года знания повышают готовность латвийской системы здравоохранения к ситуациям, когда потребуется одновременно оказывать помощь большому количеству тяжело пострадавших людей. "Важно, что эти знания остаются в латвийской медицине", - подчеркнул врач.

Лечение оплачивается отдельно

Медицинские услуги, оказанные украинским военнослужащим, учитываются отдельно и оплачиваются за счет специально предусмотренного государственного финансирования. Таким образом, помощь украинским пациентам предоставляется в рамках отдельного механизма финансирования и не сокращает объем медицинских услуг, предназначенных для жителей Латвии.

Доставкой пострадавших военнослужащих из Украины в Латвию занимаются в рамках частной инициативы основатели благотворительного проекта "M-Help.com" Арвис Рекетс и Мартиньш Мединиекс, которые на протяжении длительного времени сотрудничают с медицинскими учреждениями. Мединиекс отмечает, что даже спустя более четырех лет войны потребность в медицинской помощи для раненых украинцев не исчезла.

"Война продолжается, люди по-прежнему получают тяжелые ранения, и медицинскую помощь нельзя откладывать до того момента, когда внимание общества снова переключится на Украину", - заявил он.

В RAKUS подчеркивают, что за четыре года больница не только оказала помощь более чем тысяче пострадавших военнослужащих, но и накопила опыт лечения травм, которые в обычной медицинской практике встречаются крайне редко.