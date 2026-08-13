С 13 августа пассажиры поездов Vivi смогут регистрировать электронные билеты прямо в мобильном приложении. Теперь после посадки не обязательно подходить к валидатору или искать кондуктора — достаточно нескольких нажатий в телефоне.

Компания Pasažieru vilciens (Vivi) ввела новую возможность для пассажиров — регистрацию электронных билетов через мобильное приложение. Функция стала доступна с четверга в приложениях Vivi Latvija и Mobilly.

Главное изменение заключается в том, что после посадки в поезд пассажиру больше не нужно идти к валидатору или обращаться к кондуктору. Зарегистрировать билет можно самостоятельно в телефоне, не покидая своего места.

При этом прежний порядок не отменяется. Пассажиры по-прежнему могут пользоваться валидаторами или регистрировать билет у кондуктора, если им так удобнее.

Новая функция распространяется практически на все электронные билеты: разовые, проездные, билеты на электропоезда и дизельные поезда, а также билеты на перевозку багажа.

Исключение составляют билеты, оплаченные самоуправлением Юрмалы. Для них сохраняется прежний порядок регистрации — только через валидатор или у кондуктора в поезде.

Особенно полезной новая система может оказаться для пассажиров, которым сложно передвигаться по вагону. Это касается пожилых людей, людей с ограниченной подвижностью, родителей с детскими колясками и пассажиров с тяжелым багажом.

Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо обновить приложение до последней версии. После посадки достаточно открыть билет и провести кнопку подтверждения вправо. После этого в приложении появится отметка об успешной регистрации и время, когда она была выполнена.

Разовый билет можно зарегистрировать в день поездки начиная с 03:00 и до прибытия выбранного поезда на конечную станцию. Если пассажир пропустил свой рейс, билет, как и прежде, можно использовать на следующем поезде по тому же маршруту в соответствии с правилами перевозчика.

Если куплено несколько билетов, каждый необходимо зарегистрировать отдельно. Владельцам проездных билетов также нужно подтверждать каждую новую поездку через приложение.

Для обладателей Единого билета Риги порядок остается прежним: его следует регистрировать только после посадки в поезд.

В компании отмечают, что нововведение не только делает поездки удобнее для пассажиров, но и позволит точнее учитывать пассажиропоток. Эти данные планируется использовать при оценке загруженности маршрутов и дальнейшем планировании движения поездов.

По итогам 2025 года поезда Vivi перевезли 21,3 млн пассажиров, что почти на 10% больше, чем годом ранее.