На портале общественных инициатив ManaBalss.lv начат сбор подписей за отмену компенсаций депутатам Сейма расходов на транспорт и аренду жилья.

Чтобы коллективное заявление было рассмотрено в парламенте, необходимо собрать 10 000 подписей. На данный момент инициативу поддержали более 8100 человек.

В инициативе отмечается, что каждый человек имеет право самостоятельно выбирать профессию и место жительства. При этом многие медики, социальные работники и педагоги ежедневно ездят на работу из отдаленных регионов или вынуждены снимать жилье в другом городе, оплачивая эти расходы самостоятельно.

Авторы инициативы подчеркивают, что законодательство не обязывает работодателей компенсировать сотрудникам транспортные расходы или аренду жилья. Поэтому, по их мнению, нет объективных оснований ставить депутатов Сейма в более выгодное положение по сравнению с другими работниками государственного и муниципального сектора.

Инициатор считает, что депутатский мандат должен быть прежде всего должностью доверия и чести, а не способом получения дополнительных материальных преимуществ.

Особое внимание в инициативе обращается на ситуацию с госбюджетом. На фоне дефицита средств в здравоохранении, образовании и внутренней безопасности сохранение подобных компенсаций авторы считают не отвечающим интересам общества.

По их мнению, отмена выплат позволит сэкономить деньги налогоплательщиков и направить их на более важные общественные нужды. Кроме того, такой шаг, как утверждается в инициативе, продемонстрировал бы солидарность депутатов с жителями страны.

Как сообщалось ранее, только в июне депутаты Сейма получили в виде таких компенсаций в общей сложности 22 419,53 евро. Из них 13 732,98 евро были выплачены за аренду жилья, а 8686,55 евро — за транспортные расходы.

Наибольшая компенсация за аренду жилья составила 800 евро, а самая крупная выплата транспортных расходов — 486,04 евро.