Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Чем депутаты лучше учителей или медиков? - Начат очередной сбор подписей 2 147

Наша Латвия
Дата публикации: 13.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: депутаты Сейма Латвии
ФОТО: Valsts kanceleja

На портале общественных инициатив ManaBalss.lv начат сбор подписей за отмену компенсаций депутатам Сейма расходов на транспорт и аренду жилья.

Чтобы коллективное заявление было рассмотрено в парламенте, необходимо собрать 10 000 подписей. На данный момент инициативу поддержали более 8100 человек.

В инициативе отмечается, что каждый человек имеет право самостоятельно выбирать профессию и место жительства. При этом многие медики, социальные работники и педагоги ежедневно ездят на работу из отдаленных регионов или вынуждены снимать жилье в другом городе, оплачивая эти расходы самостоятельно.

Авторы инициативы подчеркивают, что законодательство не обязывает работодателей компенсировать сотрудникам транспортные расходы или аренду жилья. Поэтому, по их мнению, нет объективных оснований ставить депутатов Сейма в более выгодное положение по сравнению с другими работниками государственного и муниципального сектора.

Инициатор считает, что депутатский мандат должен быть прежде всего должностью доверия и чести, а не способом получения дополнительных материальных преимуществ.

Особое внимание в инициативе обращается на ситуацию с госбюджетом. На фоне дефицита средств в здравоохранении, образовании и внутренней безопасности сохранение подобных компенсаций авторы считают не отвечающим интересам общества.

По их мнению, отмена выплат позволит сэкономить деньги налогоплательщиков и направить их на более важные общественные нужды. Кроме того, такой шаг, как утверждается в инициативе, продемонстрировал бы солидарность депутатов с жителями страны.

Как сообщалось ранее, только в июне депутаты Сейма получили в виде таких компенсаций в общей сложности 22 419,53 евро. Из них 13 732,98 евро были выплачены за аренду жилья, а 8686,55 евро — за транспортные расходы.

Наибольшая компенсация за аренду жилья составила 800 евро, а самая крупная выплата транспортных расходов — 486,04 евро.

×
Читайте нас также:
#депутаты #бюджет #экономия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Маммограф
Изображение к статье: учебники по математике
Изображение к статье: пенсионер
Изображение к статье: дети у поезда

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Человек на крыше
ЧП и криминал
Изображение к статье: Инчукалнское газохранилище
Бизнес
1
Изображение к статье: Девушка загорает
Наша Латвия
Изображение к статье: Зеленский
В мире
1
Изображение к статье: Аэропорт "Рига"
Наша Латвия
Изображение к статье: Вильнюс
В мире
Изображение к статье: Человек на крыше
ЧП и криминал
Изображение к статье: Инчукалнское газохранилище
Бизнес
1
Изображение к статье: Девушка загорает
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео