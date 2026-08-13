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Как это было: солнечное затмение в Латвии наблюдали через очки, сварочные маски и даже рентгеновские снимки (фото) 0 1128

Наша Латвия
Дата публикации: 13.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: люди смотрят затмение
ФОТО: LETA

Вечером в среду пляжи Латвии превратились в большие смотровые площадки: сотни людей собрались, чтобы увидеть солнечное затмение. Одни подготовились заранее, а другие удивляли окружающих необычными способами наблюдения.

Вечером в среду жители Латвии массово отправились к морю, чтобы увидеть солнечное затмение. Пляжи по всей стране заполнили люди с фотоаппаратами, телефонами и специальными средствами защиты для наблюдения за Солнцем.

Большинство зрителей использовали специальные очки для солнечных затмений. Другие пришли со сварочными масками, а некоторые проявили фантазию и пытались рассматривать Солнце через мотоциклетный шлем или даже рентгеновский снимок.

Во время затмения люди активно фотографировали происходящее, снимали видео и делились впечатлениями друг с другом.

Как это было на пляже в Болдерае, смотрите на фото агентства ЛЕТА.

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Солнечные затмения происходят регулярно, однако возможность наблюдать их из конкретной точки Земли выпадает нечасто. Именно поэтому многие жители Латвии решили не упускать шанс увидеть это природное явление своими глазами.

Даже прохладная погода не помешала сотням людей провести вечер на берегу моря, наблюдая одно из самых красивых астрономических событий года.

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#Латвия #технологии #астрономия #солнечное затмение #события #пляжи
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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