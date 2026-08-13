МВФ впервые смоделировал два сценария для мировой экономики к 2030 году — при условии, что ИИ научится выполнять большинство умственных и физических задач. Парадокс: в обоих случаях ВВП растет, а люди беднеют.

Человек оказался лишним

Искусственный интеллект способен увеличить мировой ВВП — но при этом сделать большинство людей беднее. Из-за роста безработицы и концентрации капитала экономический выигрыш может достаться узкому кругу владельцев технологий, а не обществу в целом, следует из оценок Международного валютного фонда (МВФ).

В декабре 2025 года МВФ совместно с фондом EconTAI (Университет Виргинии) провел закрытый семинар с участием около 50 человек — экономистов МВФ, представителей Федеральной резервной системы США, ИИ-подразделения Google DeepMind, Массачусетского технологического института и других организаций.

Участники провели сценарное моделирование на пятилетний горизонт, приняв за общую предпосылку, что к этому моменту ИИ достигнет способности выполнять широкий спектр когнитивных и физических задач. Вопрос был не в том, сможет ли ИИ это сделать, а в том, как быстро экономики его освоят.

По итогам встречи участники выделили два сценария интеграции ИИ в экономику — «базовую диффузию» (медленное внедрение) и «неконтролируемую диффузию» (стремительное).

Оба сценария исходят из одной предпосылки: к началу 2030-х ИИ сможет заменить человека в большинстве задач. Различаются они скоростью и широтой внедрения.

Сценарий номер 1: базовое внедрение

Это медленное и неравномерное проникновение технологии. Его тормозят регуляторные барьеры, сопротивление общества, нехватка инфраструктуры (энергия, дата-центры), дефицит навыков и организационная инертность. Компании экспериментируют с ИИ, но не перестраивают бизнес-процессы. Многие страны вводят ограничительное регулирование, которое увеличивает юридические риски и стоимость внедрения, а также жесткие программы защиты рабочих мест.

В этом сценарии рост производительности неоднороден: выигрывают секторы с мягким регулированием, проигрывают зарегулированные.

Рынок труда раскалывается по поколенческому принципу. Врач, юрист или инженер со стажем накопили институциональный «щит»: профессиональную лицензию (заменить его ИИ нельзя без изменения закона), членство в профсоюзе, политический вес. Молодые специалисты этих преференций еще не приобрели — и они оказываются первыми кандидатами на замещение.

Разрыв между развитыми и развивающимися экономиками сохраняется: у первых — инфраструктура, кадры и институты для внедрения ИИ, у вторых — дефицит всего перечисленного. В этом сценарии ожидания инвесторов от ИИ не оправдываются, компании, набравшие долг на строительство дата-центров, сталкиваются с переоценкой активов.

Сценарий номер2: неконтролируемое внедрение

Второй сценарий – стремительное и массовое внедрение ИИ при минимальных регуляторных ограничениях.

В сфере услуг ИИ выполняет когнитивные задачи в финансах, здравоохранении и образовании под минимальным контролем человека. В промышленное производство, строительство и добычу интегрированы роботы. «Роботы производят роботов», — отмечается в записке.

Компании работают с минимальным штатом или без сотрудников. Люди по-прежнему выполняют работу, но «рассматриваются как опция, а не необходимость».

Экономические последствия этого сценария жестче. Капитал побеждает труд: владельцы ИИ-компаний забирают непропорциональную долю выгоды. Рынок концентрируется вокруг нескольких технологических гигантов – барьеры входа растут из-за потребности в огромных вычислительных мощностях и данных.

Производство возвращается в развитые страны благодаря удешевлению робототехники — экспортная модель развивающихся экономик разрушается.

Финансовая стабильность под угрозой: домохозяйства теряют доход — нарастают дефолты по потребительским кредитам; ИИ-алгоритмы на рынках усиливают стадное поведение и раздувают пузыри. Огромные корпоративные расходы на инфраструктуру финансируются долгом, но вычислительное оборудование устаревает за два-три года (новые поколения чипов обесценивают предыдущие). Компании еще не успели окупить вложения, а залоговая стоимость их дата-центров уже падает — банки получают обесценивающийся актив вместо обеспечения.

Кто останется в выигрыше

В обоих сценариях, описанных фондом, выигрывают прежде всего развитые страны — за счет инфраструктуры, кадров и доступа к технологиям. Их ВВП растет за счет автоматизации: меньше работников производят больше товаров и услуг, инвестиции в ИИ-инфраструктуру разгоняют капиталовложения.

Но выигрыш достается владельцам капитала — акционерам технологических компаний. Доля оплаты труда в добавленной стоимости падает: экономический «пирог» увеличивается, но «кусок» работника сжимается. Те, кто теряют занятость, теряют и доход — потребительский спрос слабеет. Налоговая база размывается: труд облагается налогом, капитал — меньше, а социальные расходы растут. Центробанкам становится труднее принимать решения — непонятно, инфляция это или дефляция, когда автоматизация расширяет предложение, а спрос падает.