Как сообщает Citadele, последние данные Eurostat об уровне цен в потреблении домашних хозяйств (Price Level Index) свидетельствуют о том, что жизнь в Латвии уже не относится к числу самых дешевых в Европейском союзе (ЕС).

По отдельным статьям повседневных расходов Латвия уже обогнала более богатые европейские страны, однако в целом уровень цен на товары и услуги у нас на 17% ниже среднего по ЕС.

За что платим больше, а что дешевле?

Наибольшую нагрузку на кошельки жителей Латвии создают расходы, от которых невозможно отказаться в повседневной жизни. За продукты питания мы платим на 7,5% больше среднего уровня ЕС, за одежду и обувь - на 4,6%. Дороже также обходятся алкоголь и табачные изделия - на 5,2%.

Главная причина, по которой общий уровень потребительских цен домашних хозяйств в Латвии все еще остается сравнительно низким - 83% от среднего показателя ЕС, - более низкая стоимость услуг на внутреннем рынке (здравоохранение, образование, транспорт и др.) и расходов на жилье. По этим позициям Латвия по-прежнему заметно дешевле Западной Европы. Например, расходы на жилье на 44% ниже среднего показателя ЕС, здравоохранение - на 31%, образование - на 20%, транспорт - на 16%.

«Поскольку продукты питания и одежда являются товарами, которые легко импортировать, их цены первыми достигают европейского уровня, тогда как местный сектор услуг пока только адаптируется к нему», - комментирует экономист банка Citadele Карлис Пургайлис.

В Балтии самая дорогая жизнь - в Эстонии

Сравнение стран Балтии показывает две разные тенденции. В Литве общий уровень потребительских цен домашних хозяйств точно такой же, как и в Латвии, - 83% от среднего показателя ЕС. Стоимость жизни в различных сегментах товаров и услуг в обеих странах также очень схожа.

В Эстонии этот показатель, напротив, практически сравнялся со средним по ЕС и составляет 101%. У северного соседа дороже продукты питания, одежда и обувь, алкоголь и табачные изделия, а расходы на жилье уже приближаются к среднему уровню ЕС.

Хотя стоимость жизни в Латвии и Литве по-прежнему ниже, чем в Эстонии, жизнь в обеих странах уже нельзя считать дешевой.

Самые дорогие и самые дешевые страны ЕС

В 2025 году уровень цен на конечное потребление домашних хозяйств в странах ЕС существенно различался - от 63% до 140% от среднего показателя по Евросоюзу, принятого за базовый уровень (100).

Самый высокий уровень потребительских цен домашних хозяйств был зафиксирован в Дании - 140% от среднего по ЕС, Ирландии - 136% и Люксембурге - 132%.

Меньше всего за те же товары и услуги платят жители Болгарии - 63% от среднего уровня ЕС, Румынии - 65% и Польши - 73%.