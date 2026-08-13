«Я патриотка Латвии, но бывают моменты, когда хочется сказать: латыши, вы — отрыжка советского времени», — так начинает свой рассказ Дзидра, которая в соцсети «Threads» жалуется на неприемлемое отношение водителя в автобусе.

«Что даёт право водителю автобуса заставлять выходить обратно через средние двери и “правильно” заходить через переднюю дверь? Ведь гораздо проще, если другой человек впереди покупает билеты и вежливо просит впустить через средние, чтобы обоим не пришлось протискиваться через толпу. Вместо того чтобы сказать: ладно, в этот раз можно, водитель говорит — дальше не поедет. Почему таким лицам, которых интеллект не коснулся, больше всего хочется учить других, как жить?»

Не все комментаторы под этим постом встают на сторону Дзидры. Например, Рейнис указывает, что в Италии ещё хуже: «Поезжай в Италию и поучи там водителей автобусов! Они тоже, скорее всего, отрыжка советов, да?» Похожим образом Ита утверждает, что в Брюсселе все заходят через переднюю дверь, и всё нормально. И ещё: «Попробуй выехать за пределы Латвии, похоже, поймаешь культурный шок от того, что вокруг одни “советские отрыжки”. В развитых странах это норма, в банановой республике — шок и возмущение».

Другой комментатор указывает, что у средних дверей другая функция: «Средние обычно просят открыть, если нужно зайти с коляской».

Давис, впрочем, не понимает, в чём вообще проблема: «Хорошо живём, если это самые серьёзные проблемы».

А ещё один комментатор шутит «по-чёрному»: «Знаешь, как перед выходом пассажиры размазываются по переднему стеклу изнутри?»

Вита немного раздражена: «Отрыжка советского времени — это те, кто не способен нормально принять адекватные правила, которые потом самим же облегчают жизнь. Вместо этого прут внутрь через все двери, как это было раньше».

А Инга высказывается коротко: «Купи машину и заходи через какие хочешь двери».