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Лето не сдается: где в пятницу будет теплее всего 0 64

Наша Латвия
Дата публикации: 13.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Девушка загорает

В пятницу, 14 августа, в Латвии станет теплее — во второй половине дня температура воздуха поднимется до +20…+26 градусов. Самая теплая погода ожидается в Земгале, при этом существенных осадков синоптики не прогнозируют.

В пятницу днем температура воздуха в Латвии достигнет +20…+26 градусов, причем теплее всего будет в Земгале.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие сутки на небе будет много облаков. Наиболее облачная погода ожидается на востоке страны, однако существенных осадков не предвидится.

Будет дуть слабый западный ветер.

В ночь на пятницу температура воздуха составит +10…+15 градусов, а местами на побережье будет значительно теплее — до +18 градусов.

В Риге небо будет частично закрыто облаками, дождя не ожидается. Будет дуть слабый западный и юго-западный ветер.

Ночью температура воздуха в столице составит около +15 градусов, а во второй половине дня поднимется до +25 градусов.

Пятница обещает стать по-летнему теплой и преимущественно сухой. Самая высокая температура — до +26 градусов — ожидается в Земгале, а в Риге воздух прогреется до +25 градусов. Несмотря на большое количество облаков, существенных дождей синоптики не прогнозируют.

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#Рига #климат #погода #ветер #Латвия #прогноз #температура
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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