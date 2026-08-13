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Маммограф на колесах: жительницам латвийских сел помогают выявлять рак груди рядом с домом 0 52

Наша Латвия
Дата публикации: 13.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Маммограф

В Латвии продолжают развивать мобильную маммографию, чтобы женщины из небольших населенных пунктов могли пройти обследование без поездки в крупный город. Это особенно важно на фоне сохраняющегося высокого числа случаев рака молочной железы.

Мобильный маммограф Даугавпилсской региональной больницы уже 14 лет выезжает в небольшие населенные пункты Латгалии, позволяя женщинам пройти обследование молочных желез рядом с домом, сообщают общественные СМИ.

Очередной маршрут прошел через Амбели, Вишки и Дубну в Аугшдаугавском крае. Передвижной кабинет начал работу ранним утром: после выезда из Даугавпилса первая остановка состоялась в Амбели.

Для многих жительниц сельской местности такие выезды становятся единственной возможностью пройти профилактическое обследование без длительной поездки в город. Медики регулярно посещают населенные пункты, расположенные более чем в 15 километрах от Даугавпилса.

Однако с каждым годом организовывать такие маршруты становится сложнее. По словам ассистента радиолога Даугавпилсской региональной больницы Янины Никитиной, некоторые деревни постепенно исчезают с карты маршрутов, поскольку там почти не осталось жителей.

Кроме того, сейчас прием ведется по предварительной записи, но далеко не все пожилые женщины знают, что записываться необходимо заранее. Поэтому часть пациенток приходит уже после приезда мобильного кабинета, рассчитывая пройти обследование на месте.

Именно так произошло в Амбели. Хотя заранее зарегистрировались лишь три женщины, первой посетительницей стала местная жительница старше 70 лет, которая узнала о приезде маммографа в магазине. По ее словам, ехать в Даугавпилс далеко, а возможность пройти обследование в своей деревне гораздо удобнее.

Для жительниц небольших населенных пунктов такие выезды помогают сократить один из главных барьеров — необходимость тратить время и деньги на дорогу до медицинского учреждения. Это особенно важно для пожилых людей и тех, кто не имеет собственного транспорта.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, рак молочной железы остается самым распространенным онкологическим заболеванием среди женщин в Латвии и основной причиной смертности от онкологических заболеваний. В среднем в 2022–2024 годах ежегодно выявлялось около 1200 новых случаев, причем статистика указывает на постепенный рост заболеваемости.

Именно поэтому специалисты напоминают, что регулярная маммография остается одним из самых эффективных способов обнаружить заболевание на ранней стадии, когда лечение наиболее успешно.

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#медицина #Латвия #онкология #профилактика #женское здоровье #здоровье
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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