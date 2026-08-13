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Очередное решение по границе с Россией: что изменится для путешественников 0 889

Наша Латвия
Дата публикации: 13.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эстонско-российская пограничные пункты

Правительство Эстонии решило на неопределенный срок сохранить сокращенный режим работы всех пограничных пунктов на российской границе. Как и прежде, автомобильные и железнодорожные переходы будут открыты только с 7:00 до 19:00.

Такое решение кабинет министров принял по предложению Министерства внутренних дел. Речь идет о пограничных пунктах в Нарве, Койдула и Лухамаа, где временный режим был введен весной и должен был действовать до конца августа.

Теперь ограничения становятся бессрочными. По такому же графику будут работать и железнодорожные пограничные пункты.

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро пояснил, что решение связано как с общей ситуацией в сфере безопасности, так и с необходимостью более эффективного контроля на границе.

«Все это происходит в широком контексте отношений между Россией и Европейским союзом, тон которым задает полномасштабная агрессивная война России против Украины. Кроме того, введенные ограничения позволили повысить безопасность на границе, улучшить реагирование на возможные инциденты и усилить таможенный контроль», — заявил министр.

По его словам, закрытие пограничных пунктов в вечернее и ночное время позволило Департаменту полиции и погранохраны, а также Налогово-таможенному департаменту эффективнее распределять сотрудников. В частности, таможенная служба смогла увеличить число инспекторов в дневные часы, обеспечив более тщательный контроль.

Статистика также показывает снижение потока через эстонско-российскую границу. В первом полугодии 2026 года через автомобильные пункты пропуска в Нарве, Лухамаа и Койдула границу пересекли около 444 тысяч человек — это на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество пересечений на автомобилях сократилось примерно на 20% — с почти 43,5 тысячи до около 35 тысяч. Уменьшилось и число поездов, проходящих через железнодорожные погранпункты.

При этом министр подчеркнул, что вопрос полного закрытия границы с Россией сейчас не рассматривается.

«Хочу сразу ответить на вопрос, почему Эстония не закрыла границу с Россией. Основанием для такого решения может быть только серьезная необходимость, подтвержденная соответствующей оценкой угрозы. На данный момент такой оценки у нас нет», — сказал Игорь Таро.

Таким образом, Эстония сохраняет действующие ограничения на работу пограничных пунктов, но пока не видит оснований для полного закрытия границы с Россией.

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#Эстония #Украина #миграция #безопасность #Россия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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