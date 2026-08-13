Только за первые семь месяцев этого года в Рижском аэропорту из багажа пассажиров, прибывающих из стран за пределами Евросоюза, изъяли более двух тонн мяса и молочных продуктов и почти полторы тонны фруктов и овощей. Однако привычные продукты — далеко не единственное, что может создать проблемы на границе: под запрет могут попасть лекарства, экзотические сувениры, алкоголь и даже косметика.

В Рижском аэропорту в этом году до конца июля из багажа пассажиров, прибывающих из стран, не входящих в Европейский союз (ЕС), было изъято 2052 килограмма мяса и молочных продуктов, а также 1435 килограммов фруктов и овощей. Об этом в четверг сообщили представители Рижского аэропорта на мероприятии «Сувенир или нарушение? Что нельзя ввозить из стран за пределами ЕС».

Для сравнения: за весь прошлый год у пассажиров, прибывавших из стран за пределами ЕС, было изъято в общей сложности 3377 килограммов мяса и молочных продуктов и 3447 килограммов фруктов и овощей.

Утром в четверг в аэропорту можно было увидеть, что в специально предназначенные контейнеры пассажиры выбрасывали початки кукурузы, а также колбасу, сыр и другие молочные продукты.

Представители участвовавших в мероприятии ведомств подчеркнули, что перед возвращением из стран за пределами ЕС путешественникам необходимо заранее выяснять, разрешено ли ввозить в Латвию приобретенные товары, сувениры и лекарства.

Большинство нарушений, которые выявляют в Рижском аэропорту сотрудники Таможенного управления Службы государственных доходов (VID), происходит не из-за злого умысла, а по незнанию. Путешественники нередко считают, что если какой-либо товар можно свободно приобрести за границей, то его разрешено легально ввезти и в ЕС. Однако в отношении некоторых продуктов питания, сувениров животного и растительного происхождения, а также отдельных лекарственных препаратов действуют строгие ограничения или полный запрет.

Представители Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) подчеркнули, что из стран, не входящих в ЕС, запрещено ввозить целый ряд продуктов питания, в том числе мясо и мясные продукты, молоко и молочные продукты, а также свежие фрукты и овощи без фитосанитарного сертификата. Причина в том, что даже небольшое количество продуктов может стать источником распространения заболеваний растений или животных.

В аэропорту пояснили: если пассажир по требованию сотрудника таможни добровольно выбрасывает продукты, ввоз которых в ЕС запрещен, в специально предназначенный для этого контейнер, штраф к нему не применяется.

Однако если человек отказывается выполнять требования таможенника и добровольно не выбрасывает запрещенные продукты, начинается процесс об административном правонарушении и назначается административное наказание.

В Таможенном управлении VID сообщили, что наибольшее количество нарушений связано с недекларированием подакцизных и других товаров, а также с ввозом запрещенных веществ.

Во время таможенного контроля в Рижском аэропорту только за первое полугодие этого года было выявлено 1057 нарушений. Это почти столько же, сколько за весь 2025 год, когда нарушения были выявлены в 1166 случаях.

Наиболее заметный рост приходится на нарушения правил ввоза сигарет и алкогольных напитков — пассажиры не соблюдают ограничения по количеству товаров, которые разрешено ввозить без уплаты налогов.

Одновременно увеличилось и число случаев недекларирования новых товаров. Таможенное управление VID напоминает: если стоимость товаров, приобретенных за пределами ЕС, превышает 430 евро, путешественник обязан их задекларировать и уплатить соответствующие налоги.

В этом году выросло также количество попыток ввоза наркотических и психотропных веществ. За весь прошлый год было выявлено 13 подобных случаев, тогда как только за первое полугодие нынешнего года — уже 26 случаев.

Налоговая и таможенная полиция обратила внимание еще на одну набирающую силу тенденцию: путешественники, возвращающиеся из таких стран, как Египет и Турция, пытаются привезти в Латвию приобретенные за границей успокоительные препараты, в том числе снотворное.

Чаще всего выявляются препараты Sleepez и Night Calm 3 mg.

Хотя в некоторых странах эти лекарства можно приобрести легально, содержащийся в них эзопиклон в Латвии включен в список запрещенных веществ. Перемещение таких лекарств через латвийскую границу является уголовно наказуемым нарушением независимо от количества вещества и от того, в каком виде багажа оно перевозится.

За последние два года в связи с ввозом веществ, содержащих эзопиклон, было начато 23 уголовных процесса, из которых 17 переданы для уголовного преследования.

Чаще всего такие случаи выявлялись у пассажиров, прибывших из Египта.

Если у пассажира существует объективная необходимость привезти в Латвию лекарства, приобретенные в другой стране, либо взять медикаменты с собой при выезде из Латвии, необходимо иметь выписанный врачом рецепт.

В свою очередь Управление охраны природы (DAP) напомнило на мероприятии, что приобретенные во время путешествий сувениры могут быть изготовлены из охраняемых видов животных или растений. Для их ввоза могут потребоваться специальные разрешения, а в некоторых случаях ввоз полностью запрещен.

Правила Вашингтонской конвенции, или CITES, распространяются не только на живые организмы, но и на различные изделия. В их числе — кожаные товары, кораллы, косметика, медицинские препараты и другие продукты, содержащие части охраняемых видов животных или растений.

В Управлении охраны природы подчеркнули, что ответственность за легальный ввоз таких предметов лежит на самом путешественнике.

Поэтому, чтобы избежать неприятных ситуаций, DAP рекомендует покупать сувениры природного происхождения только в легальных торговых точках, сохранять документы, подтверждающие их происхождение, а перед покупкой проверять статус конкретного вида.

Хотя количество нарушений, связанных с подобными предметами в пассажирском багаже, сокращается и в 2025 году было зафиксировано 16 таких случаев, в аэропорту по-прежнему конфискуют кораллы, икру осетровых рыб, изделия из кожи крокодила и змеи, косметику с экстрактом икры, алкоголь со змеями, а также другие экзотические изделия.

Как ранее сообщало агентство LETA, в прошлом году Рижский аэропорт обслужил 7,111 миллиона пассажиров, что соответствует уровню 2024 года. При этом по сравнению с допандемийным 2019 годом количество обслуженных пассажиров было на 9% меньше.

За прошлый год аэропорт обслужил в общей сложности 63 155 рейсов, что также соответствует уровню 2024 года. В то же время объем обработанных авиационных грузов увеличился на 7% — до 20 147 тонн.

Рижский аэропорт является крупнейшим авиационным узлом в странах Балтии.

Колбаса из отпуска, упаковка сыра, фрукты, таблетки или экзотический сувенир могут неожиданно обернуться проблемами уже после приземления в Риге. Таможенники подчеркивают: незнание ограничений не освобождает от ответственности, а в отдельных случаях — например, при ввозе запрещенных лекарственных веществ — содержимое чемодана может стать причиной уже не административного штрафа, а уголовного процесса.