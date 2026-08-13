Подготовка к празднику Риги уже серьезно повлияла на движение транспорта в центре города. Из-за перекрытия набережной 11 Ноября многие водители оказались в замешательстве, а Рижская дума признала, что слишком поздно предупредила жителей об ограничениях.

С вечера вторника в Риге на пять дней закрыли для движения участок набережной 11 Ноября между Каменным и Вантовым мостами. Ограничения связаны с подготовкой к празднику Риги, однако уже в первый день они привели к пробкам и путанице на дорогах, сообщают Новости ТВ3.

Возле перекрытого участка многие водители пытаются свернуть в сторону Рижской думы, но вскоре понимают, что проезда там нет и приходится разворачиваться. Другие, не заметив изменений в организации движения, в последний момент пересекают трамвайные пути, чтобы избежать выезда на Каменный мост.

Особенно сложной ситуация оказалась для иностранных гостей, которых навигаторы привели к уже закрытому участку дороги.

«Это непросто! Мы все еще пытаемся понять, как попасть в нужное место. Мой GPS показывал ехать именно сюда, но оказалось — нет! Похоже, нужна обычная карта», — рассказал водитель из Шотландии.

Неудобства испытывают и жители, и люди, работающие в центре города.

Накануне мэр Риги признал, что самоуправление слишком поздно сообщило о предстоящем перекрытии движения, и принес извинения водителям.

По его словам, в этом году набережную пришлось закрыть раньше обычного, поскольку для главной праздничной сцены требуется более сложный и продолжительный монтаж.

Как объяснил технический продюсер Янис Кюнькис, сначала необходимо установить несущие конструкции, способные выдержать несколько тонн оборудования, затем смонтировать свет, звук и другую технику, а после провести настройку и многочисленные проверки.

«Если сократить сроки, объем работы не уменьшится, но мы уже не сможем гарантировать, что все будет сделано безопасно и вовремя», — отметил он.

По словам сценографа Аустры Сникере, главная сцена будет оформлена в виде панорамы рижских крыш.

«Мы словно пролетаем над Ригой и видим уровни крыш, на каждом из которых музыканты смогут творчески проявить себя», — рассказала она.

Режиссер концертной программы Юрис Йонелис сообщил, что в представлении примут участие танцоры танго, биг-бенд, солисты и два всемирно известных хора.

«Все это соединится воедино, словно музыкальная партитура», — сказал он.

Художественный руководитель праздника Рейнис Сеянс уверен, что временные неудобства окупятся масштабом мероприятия.

«Наша цель — создать незабываемый праздник. Эти пять дней — финальный рывок, и мы уверены, что оно того стоит», — подчеркнул он.

Демонтаж сцены планируется начать в ночь на воскресенье, чтобы уже в начале следующей недели движение по набережной вернулось к обычному режиму.

Пятидневное перекрытие затронуло одну из самых загруженных транспортных артерий центра Риги. Водителям, особенно тем, кто пользуется навигаторами или редко бывает в центре города, стоит заранее планировать маршрут и учитывать временные ограничения.