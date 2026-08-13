С 1 октября в Латвии пройдет ежегодная индексация пенсий. Выплаты или их часть до 1589 евро увеличатся на 4,24–5,22%, а полную индексацию получат около 97% пенсионеров.

Министерство благосостояния объявило параметры ежегодной индексации пенсий, которая вступит в силу 1 октября. В этом году будут проиндексированы пенсии или их часть в размере до 1589 евро, а размер повышения будет зависеть от страхового стажа.

По словам министра благосостояния Рейниса Узулниекса, полная индексация коснется примерно 97% получателей пенсий.

Размер повышения распределен по продолжительности страхового стажа:

до 29 лет — 4,24%;

от 30 до 39 лет — 4,56%;

от 40 до 44 лет — 4,89%;

45 лет и более — 5,22%.

Таким образом, чем больше человек официально работал и уплачивал социальные взносы, тем выше будет процент индексации.

Если размер пенсии превышает 1589 евро, индексация будет применяться только к сумме в пределах этого лимита.

Для отдельных категорий жителей действует особый порядок. В полном объеме независимо от размера выплаты будут проиндексированы пенсии политически репрессированных лиц, людей с инвалидностью I группы, участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также жителей, которым пенсия по старости была назначена досрочно в связи с уходом за ребенком с инвалидностью или воспитанием пяти и более детей.

Индекс 1,0424 (или увеличение на 4,24%) будет также применяться к государственным пенсиям за выслугу лет, пенсиям по инвалидности, пенсиям по случаю потери кормильца, страховым возмещениям и соответствующим доплатам.

Индексация проводится ежегодно в соответствии с Законом «О государственных пенсиях». При ее расчете учитываются два основных показателя: уровень инфляции за последние 12 месяцев и часть реального роста фонда оплаты труда, с которого уплачиваются обязательные социальные взносы.

Пенсионерам не потребуется обращаться в Государственное агентство социального страхования или подавать какие-либо заявления. Перерасчет выплат будет произведен автоматически.

Повышенные пенсии жители начнут получать уже после вступления индексации в силу с 1 октября.