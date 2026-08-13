Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Самым опасным сценарием была бы военная угроза» 0 48

Наша Латвия
Дата публикации: 13.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Полковник Арвис Зиле

Полковник Арвис Зиле

Полковник оценил готовность Латвии к разного рода угрозам.

Латвия к различного рода угрозам и кризисам сейчас готова на «четверку» по десятибальной системе, сказал в передаче Латвийского радио «Krustpunkti» руководитель Центра управления кризисом, полковник Арвис Зиле.

"Это слабенько, но это все-таки не ноль. И готовность постоянно растет... Как бы мы ни готовились, абсолютно ко всему мы не подготовимся, но шаги предпринимаются для того, чтобы мы были более готовы и устойчивы», — сказал Зиле.

Полковник Зиле в беседе с Латвийским радио заметил, что самым опасным сценарием на данный момент была бы военная угроза. К этому было бы сложнее всего адаптироваться, и перестраивать повседневный быт так, чтобы государство продолжало функционировать. При этом он отметил, что оснований для паники нет, но необходимо способствовать пониманию населением того, что они должны быть подготовлены к кризисным случаям.

×
Читайте нас также:
#кризис #Латвия #безопасность #гражданская оборона #паника
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Девушка загорает
Изображение к статье: Аэропорт "Рига"
Изображение к статье: люди в магазине
Изображение к статье: Эстонско-российская пограничные пункты

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вход в здание "Latvijas proves birojs"
Политика
Изображение к статье: самолеты airBaltic
Политика
1
Изображение к статье: Четыре необычных способа использования йода в быту
Дом и сад
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: Краков
Lifenews
Изображение к статье: Стол регистрации пассажиров airBaltic Эксклюзив!
Политика
3
Изображение к статье: Вход в здание "Latvijas proves birojs"
Политика
Изображение к статье: самолеты airBaltic
Политика
1
Изображение к статье: Четыре необычных способа использования йода в быту
Дом и сад

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео