Латвия к различного рода угрозам и кризисам сейчас готова на «четверку» по десятибальной системе, сказал в передаче Латвийского радио «Krustpunkti» руководитель Центра управления кризисом, полковник Арвис Зиле.

"Это слабенько, но это все-таки не ноль. И готовность постоянно растет... Как бы мы ни готовились, абсолютно ко всему мы не подготовимся, но шаги предпринимаются для того, чтобы мы были более готовы и устойчивы», — сказал Зиле.

Полковник Зиле в беседе с Латвийским радио заметил, что самым опасным сценарием на данный момент была бы военная угроза. К этому было бы сложнее всего адаптироваться, и перестраивать повседневный быт так, чтобы государство продолжало функционировать. При этом он отметил, что оснований для паники нет, но необходимо способствовать пониманию населением того, что они должны быть подготовлены к кризисным случаям.