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У больниц Риги возникают очереди из скорых: министр предложил решение 0 78

Наша Латвия
Дата публикации: 13.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: больница

Строительство новой больницы не решит проблему перегруженных приемных отделений в Риге. Министр здравоохранения Хосам Абу Мери считает, что эффективнее расширить возможности уже существующих медицинских учреждений и перераспределять пациентов после лечения.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери заявил в интервью передаче Латвийского телевидения «Утренняя панорама», что Риге не требуется еще одна больница. По его мнению, главная задача сейчас — увеличить количество койко-мест в уже работающих медицинских учреждениях, прежде всего для пациентов, которым после операции или острого лечения необходим дальнейший уход и восстановление.

Так министр прокомментировал ситуацию с очередями автомобилей Службы неотложной медицинской помощи у приемного отделения Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня. По его словам, подобные случаи происходят редко — лишь несколько раз в год, — а сократить их можно за счет более эффективной организации работы внутри самой больницы.

По мнению Абу Мери, открытие новой больницы создало бы другую проблему — нехватку врачей и медперсонала. Вместо распределения специалистов между еще большим числом учреждений он предлагает использовать существующую инфраструктуру более эффективно.

Речь идет прежде всего о пациентах, которым уже не требуется лечение в университетской клинике, но необходимы восстановление и медицинский уход. Их можно переводить в небольшие больницы, где такие услуги обходятся дешевле.

Это означает, что специализированные клиники смогут быстрее освобождать места для новых пациентов, которым действительно требуется сложная медицинская помощь.

Министр сообщил, что государство совместно с Национальной службой здравоохранения готово искать возможности для финансирования дополнительных койко-мест. По его словам, содержание пациента в местной больнице обходится дешевле, чем в университетской клинике, поэтому такая система может оказаться более эффективной с точки зрения расходов.

В качестве примера Абу Мери привел «Латвийский центр морской медицины», который уже предлагает около 70 койко-мест для пациентов, проходящих восстановление после лечения. По его словам, университетские больницы уже сотрудничают с небольшими медицинскими учреждениями как в Риге, так и в регионах.

Министр также подчеркнул, что для реализации такой модели не потребуется дополнительное государственное финансирование. Предполагается, что средства можно будет перераспределить за счет экономии, которая возникнет после перевода части пациентов из университетских больниц в другие медицинские учреждения.

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#больницы #здравоохранение
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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