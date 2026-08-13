Министерство образования и науки продолжает разработку новой системы мониторинга качества образования. До 2029 года планируется создать и усовершенствовать целый ряд инструментов, которые позволят оценивать работу школ, благополучие учеников и учителей, а также выявлять учебные заведения с повышенными рисками.

Министерство образования и науки Латвии продолжает реализацию проекта по созданию системы мониторинга качества образования. На программу, рассчитанную до 2029 года, предусмотрено 16,5 млн евро, из которых уже использовано почти полмиллиона, пишет Diena.

Работа над системой ведется при поддержке фондов Европейского союза. Первый этап проекта проходил с 2018 по 2023 год, в результате чего были разработаны инструменты мониторинга для профессионального и высшего образования. Теперь министерство намерено расширить систему и адаптировать ее для общего образования.

Новый этап стартовал осенью прошлого года после подписания соглашения с Центральным агентством финансов и договоров. Первоначально стоимость проекта оценивалась более чем в 21 млн евро, однако после критики со стороны представителей отрасли объем финансирования был пересмотрен. Часть средств — 4 млн евро — направили самоуправлениям на закупку учебных материалов.

Спустя десять месяцев после запуска нового этапа проекта обновленные и новые инструменты пока еще не представлены.

По словам представителя Министерства образования и науки Инесе Вилцини, система будет состоять из трех основных направлений. Это сбор и анализ образовательных данных, развитие навыков работы с ними, а также совершенствование управления, доступности и аналитики данных.

Одновременно министерство намерено доработать уже существующие инструменты, созданные ранее в виде прототипов.

Одним из ключевых элементов станет инструмент выявления рисков в образовательных учреждениях. Им смогут пользоваться Государственная служба качества образования и самоуправления для оценки ситуации в школах.

При анализе планируется учитывать целый ряд показателей, включая текучесть кадров среди педагогов, число учащихся, оставшихся на второй год, соотношение учеников и вспомогательного персонала, а также количество подтвержденных жалоб.

Кроме того, система должна получить новые показатели, которых раньше не существовало. Среди них — оценка благополучия учеников и педагогов, а также индекс социально-экономического статуса учащихся. Эти данные предполагается использовать вместе с обновленными критериями аккредитации школ.

В министерстве рассчитывают, что после завершения проекта система позволит точнее оценивать качество образования и своевременно выявлять проблемы, требующие вмешательства.