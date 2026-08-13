В предстоящие выходные дни, 15 и 16 августа, солдаты и земессарги 17-го батальона боевой поддержки 1-й Рижской бригады Земессардзе примут участие в учениях по поддержанию боевых навыков в Марупском крае, сообщили в Земессардзе.

Учения пройдут в окрестностях населенных пунктов Каги, Циелавас, Тренчи, Лапсас, Дзилнуциемс и Божи.

Во время учений в окрестностях упомянутых поселков по автодорогам будут передвигаться военная техника, солдаты и земессарги.

Как отметили в Земессардзе, процесс военного обучения организуется непрерывно в течение всего года, в ходе которого земессарги выполняют различные тактические задачи как летом, так и зимой. Служащие 1-й Рижской бригады Земессардзе во время регулярных плановых учений совершенствуют навыки и укрепляют готовность к защите территорий, находящихся в зоне ответственности их подразделений.