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В Марупском крае пройдут учения Земессардзе 1 134

Наша Латвия
Дата публикации: 13.08.2026
LETA
Изображение к статье: земессарг

В предстоящие выходные дни, 15 и 16 августа, солдаты и земессарги 17-го батальона боевой поддержки 1-й Рижской бригады Земессардзе примут участие в учениях по поддержанию боевых навыков в Марупском крае, сообщили в Земессардзе.

Учения пройдут в окрестностях населенных пунктов Каги, Циелавас, Тренчи, Лапсас, Дзилнуциемс и Божи.

Во время учений в окрестностях упомянутых поселков по автодорогам будут передвигаться военная техника, солдаты и земессарги.

Как отметили в Земессардзе, процесс военного обучения организуется непрерывно в течение всего года, в ходе которого земессарги выполняют различные тактические задачи как летом, так и зимой. Служащие 1-й Рижской бригады Земессардзе во время регулярных плановых учений совершенствуют навыки и укрепляют готовность к защите территорий, находящихся в зоне ответственности их подразделений.

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#Земессардзе #обучение #техника
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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