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Важно не забыть: после 60 водителям медосмотр нужен каждые три года 1 342

Наша Латвия
Дата публикации: 13.08.2026
grani.lv
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Инспекция здравоохранения Латвии напоминает: периодичность обязательных медосмотров водителей зависит от возраста и категории транспортного средства.

Для большинства водителей после достижения 60 лет срок между проверками сокращается до трех лет. Если предыдущий осмотр был пройден незадолго до 60-летия, дата следующего устанавливается так, чтобы после 60 лет соблюдалась предусмотренная законом периодичность.

Водители категорий AM, A1, A, B1, B и BE до 60 лет проходят медосмотр раз в 10 лет, а после 60 — раз в три года.

Для водителей тракторной техники действует отдельный порядок: после 60 лет проверка проводится раз в пять лет, а после 65 — каждые три года.

Водители категорий C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E и DE, а также водители трамваев и троллейбусов до 60 лет проходят осмотр каждые пять лет, после 60 — раз в три года.

Например, если водитель категорий A и B прошел медосмотр в 56 лет, следующий потребуется в 63 года. Если проверка была пройдена в 64 года — следующая будет в 67 лет. Для водителя категорий B и C, прошедшего осмотр в 59 лет, следующая проверка назначается на 63 года.

Таким образом, для большинства водителей 60-летний возраст становится границей, после которой обязательные медицинские проверки необходимо проходить значительно чаще.

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#здравоохранение #Латвия #транспорт #водители
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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