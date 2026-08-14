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«Дважды переспросила» - Агнесе не может поверить, как дёшево в Польше стоят рецептурные лекарства 1 100

Наша Латвия
Дата публикации: 14.08.2026
Latvijas Avīze
Изображение к статье: Аптека

Агнесе в социальной сети “Threads” рассказывает, что в Польше купила свои рецептурные лекарства аж в три раза дешевле, чем в Латвии: “Сюрприз! Купила в Польше свои рецептурные лекарства в 3 раза дешевле, чем в Латвии.

Два раза переспросила у аптекаря, нет ли какой-то ошибки. Насколько я была удивлена ценой в Польше, настолько аптекарь была удивлена, когда я сказала, сколько плачу за те же самые лекарства в Латвии.”

Оказывается, такой опыт не единичен. Катрина отмечает, что о возможности покупать лекарства в других европейских странах слышала и раньше: “Мне в латвийской аптеке сказали: “Если получится поехать в какую-нибудь другую европейскую страну, закупите там запасы этого продукта. Поверьте мне, не пожалеете.””

Также Элина делится похожим опытом: “Моя врач тоже спрашивает, не едет ли кто-нибудь случайно в Турцию, там, мол, намного дешевле.”

На днях Bb.lv писал о том, что к числу стран, в которых можно отоварить выписанный Латвии рецепт, присоединилась Греция и теперь таких стран - 11. m1.jpeg

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#медицина #Польша #Греция #цены #Латвия #Европа #экономия #лекарства #рецепты
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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