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Истребители сбили дрон, залетевший в воздушное пространство Латвии 5 4069

Наша Латвия
Дата публикации: 14.08.2026
LETA
Изображение к статье: F-16

Рано утром в пятницу союзные истребители успешно сбили беспилотный летательный аппарат, залетевший в воздушное пространство Латвии. Вместе с этим угроза в воздушном пространстве завершилась, сообщили Национальные вооруженные силы (НВС).

Как сообщалось, рано утром в пятницу жители Аугшдаугавского, Прейльского, Резекненского, Балвского и Алуксненского краев были предупреждены в связи с угрозой в воздушном пространстве.

НВС сообщили, что были подняты истребители, участвующие в миссии патрулирования воздушного пространства стран Балтии НАТО.

Как сообщалось, в начале лета жители Латгалии и Видземе неоднократно получали предупреждения на мобильные телефоны о возможной угрозе воздушному пространству. Кроме того, несколько дронов упали на территории Латвии и взорвались.

Упомянутые инциденты с дронами были связаны с приближением к воздушному пространству Латвии или его нарушением беспилотниками, которые, предположительно, были задействованы в российско-украинской войне.

В начале августа портал 15min.lt сообщил об имеющейся у литовской военной разведки информации о том, что Россия рассматривает возможность атак на критическую инфраструктуру стран Балтии с использованием украинских дронов.

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#НАТО #Латвия #безопасность #дроны #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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