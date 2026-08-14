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Какую погоду синоптики приготовили нам на пятницу? 0 618

Наша Латвия
Дата публикации: 14.08.2026
LETA
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В пятницу во второй половине дня температура воздуха в Латвии составит от +19 градусов у границы с Россией до +26 градусов в Земгале, прогнозируют синоптики.

Ожидается небольшая и переменная облачность. Более облачная погода сохранится на востоке страны, где местами возможен небольшой дождь.

Ветер преимущественно будет слабым, западного, юго-западного направления.

В Риге пятница будет сухой и в основном солнечной, температура воздуха достигнет +25…+26 градусов.

Погоду определяет ослабевающий антициклон, поэтому атмосферное давление понизилось до 1023–1025 гектопаскалей на уровне моря.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #дождь
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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