В пятницу во второй половине дня температура воздуха в Латвии составит от +19 градусов у границы с Россией до +26 градусов в Земгале, прогнозируют синоптики.
Ожидается небольшая и переменная облачность. Более облачная погода сохранится на востоке страны, где местами возможен небольшой дождь.
Ветер преимущественно будет слабым, западного, юго-западного направления.
В Риге пятница будет сухой и в основном солнечной, температура воздуха достигнет +25…+26 градусов.
Погоду определяет ослабевающий антициклон, поэтому атмосферное давление понизилось до 1023–1025 гектопаскалей на уровне моря.
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