Более 10 000 жителей Латвии подписались за инициативу, предусматривающую отмену компенсаций депутатам Сейма за транспортные расходы и аренду жилых помещений. Необходимое количество подписей было собрано в течение одного дня, и теперь вопрос будет включён в повестку работы Сейма.

Сбор подписей начался 16 июля. Ещё в среду была собрана неполная половина необходимого числа подписей, но в течение четверга были собраны необходимые для подачи в парламент 10 000 подписей.

Инициативу выдвинул заместитель председателя Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Андис Фелдманис.

В инициативе указано, что каждый человек имеет право свободно выбирать род занятий, а также место жительства. Подчёркивается, что в повседневной жизни многие работники здравоохранения и социального ухода, а также педагоги ездят на работу из более отдалённых регионов или вынуждены арендовать жильё в другом городе, покрывая эти расходы самостоятельно.

Учитывая, что нормативные акты не возлагают на работодателя обязанность оплачивать работникам транспортные расходы и расходы на аренду жилого помещения (гостиницы), нет объективных оснований для того, чтобы депутаты Сейма находились в более благоприятном положении, чем другие занятые в государственном и муниципальном секторе, говорится в заявке инициативы.

Должность депутата Сейма по своей сути должна быть должностью народного доверия и чести, а не должностью для извлечения прибыли, считает заявитель инициативы.

“Мы считаем, что в нынешней ситуации, когда в государственном бюджете имеется дефицит и не хватает средств на такие критически важные сферы, как здравоохранение, образование и внутренняя безопасность, сохранение таких компенсаций является неприемлемым и направлено против интересов общества”, — говорится в инициативе. Её автор считает, что при отмене существующей системы будут сэкономлены деньги налогоплательщиков, которые можно будет направить на финансирование более важных для общества целей и потребностей.

“Отменив такие компенсации, депутаты Сейма продемонстрируют солидарность с народом Латвии”, — указывает автор инициативы. Как сообщалось, депутаты Сейма в июне этого года в общей сложности получили в виде компенсаций 22 419,53 евро, свидетельствует опубликованная информация.

В качестве компенсаций за аренду жилых помещений было выплачено 13 732,98 евро, а в качестве компенсаций транспортных расходов — 8686,55 евро.

Наибольшую общую сумму компенсаций в июне получил Артурс Бутанс (NA), которому было выплачено 934,53 евро, за ним следуют Лига Клявиня (ZZS) с 928,35 евро, Рамона Петравича (LPV) с 903,97 евро, Виктория Плешкане (LPV) с 900,48 евро и Анита Браковска (ZZS) с 886,04 евро. Также среди крупнейших получателей компенсаций были Янис Скрастиньш (JV), которому было выплачено 839,44 евро, и Янис Вуцанс (ZZS) с 837,02 евро.

Наибольшие компенсации за аренду квартир в июне получила Лига Козловска (ZZS) — 800 евро, а также Лига Клявиня (ZZS) — 780 евро, Рамона Петравича (LPV) — 750 евро, Артурс Бутанс (NA) — 750 евро и Марцис Енцитис (LPV) — 720 евро.

В свою очередь, наибольшие компенсации транспортных расходов были выплачены Аните Браковской (ZZS) — 486,04 евро, Эдгару Путре (AS) — 452,15 евро, Атису Лабуцису (LPV) — 426,53 евро, Виктории Плешкане (LPV) — 400,48 евро и Янису Вуцану (ZZS) — 397,02 евро