В информационном пространстве распространяются сообщения о якобы погибших военнослужащих во время международных учений Baltic Trust 26 в Латвии. Национальные вооруженные силы (НВС) заявляют, что эта информация не соответствует действительности и является частью скоординированной кампании по дезинформации.

По данным аналитиков НВС, зафиксировано несколько попыток дискредитировать вооруженные силы Латвии и НАТО с помощью ложных сообщений о якобы погибших участниках учений Baltic Trust 26.

Фейки распространяются в том числе через искусственно созданные аккаунты в социальной сети X. Некоторые из них имеют большое количество подписчиков и отметку верифицированного профиля.

Кроме того, в интернете появился поддельный видеосюжет, оформленный таким образом, чтобы у пользователей создавалось впечатление, будто его опубликовал международный телеканал Euronews.

Специалисты НВС отмечают ряд признаков организованной сети распространения дезинформации. В частности, речь идет о тематике публикаций, характере активности аккаунтов и сравнительно небольшой реальной вовлеченности аудитории при значительном количестве подписчиков.

Вооруженные силы напоминают, что наличие отметки верификации в социальной сети само по себе не гарантирует достоверность информации. Аналогичным образом злоумышленники могут копировать визуальное оформление известных СМИ, чтобы придать фейковым сообщениям видимость достоверности.

По оценке НВС, подобные информационные кампании появляются регулярно. Ранее, например, распространялись необоснованные утверждения о якобы использовании воздушного пространства Латвии для нанесения ударов по России. Авторы дезинформации зачастую берут реальные события, вызвавшие общественный резонанс, и дополняют их ложными или манипулятивными утверждениями.

НВС официально заявляют, что никакой гибели военнослужащих во время Baltic Trust 26 не было, а сами учения прошли без происшествий.

Учения Baltic Trust 26 проходили с 3 по 14 августа на полигоне Селия. В них приняли участие около 650 военнослужащих и других участников из Латвии, стран НАТО и государств-партнеров, включая Украину, Австралию и Японию.

В ходе маневров отрабатывалось взаимодействие союзников, а также применение и интеграция беспилотных и противодроновых систем.

НВС призывают жителей критически относиться к сообщениям о военной деятельности, распространяемым в социальных сетях, и проверять подобную информацию по официальным и надежным источникам.