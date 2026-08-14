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«Ничем помочь не можем» – airBaltic отменил рейс и предложил пассажирам купить новые билеты 0 595

Наша Латвия
Дата публикации: 14.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Но не летят туда сегодня самолеты…

Но не летят туда сегодня самолеты…

ФОТО: LETA

В редакцию bb.lv обратилась дама, которая вместе с сыном планировала улететь из Риги в Амстердам. Но не летят туда сегодня самолеты…

Дело было так: пассажирка купила на 15 августа билеты из Риги в Амстердам и далее – за океан. Первую часть рейса (Рига – Амстердам) должен был совершить самолет латвийской национальной авиакомпании airBaltic. В свою очередь, трансатлантический перелет находится в ведении нидерландской KLM.

Дама уже почти сдавала багаж, когда получила сообщение от KLM о том, что airBaltic никуда лететь не собирается. KLM тоже умыла руки – разбирайтесь с airBaltic.

Хорошо, звоним в airBaltic. Там заставили послушать музыку по телефону минут десять, пока наконец один из операторов не освободился и не сказал: «Алло, слушаю вас!».

В ходе беседы он объяснил, что если бы латвийская компания отменила рейс вот прямо сегодня, тогда, конечно, доставили бы пассажиров в конечный пункт – хоть и с опозданием, но за счет airBaltic. Но дело в том, что airBaltic отменил этот конкретный рейс еще 3 июня, то есть два с половиной месяца назад. Поэтому обращайтесь к тем, кто продал вам билеты на несуществующий рейс.

Билеты продал французский Air France. Французы не только сами летают, но и приторговывают билетами на чужие рейсы. Оперативно добиться чего-то от французов – занятие бесперспективное. Слабая надежда оставалась на airBaltic:

– Ну а вы в данной ситуации ничем помочь не можете?

– Конечно, можем! Купите у нас новые билеты!

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#путешествия #компенсация
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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