В пятницу вечером на дорогах Риги образовались значительные пробки, особенно на направлениях, ведущих из города. О затрудненном движении свидетельствуют как наблюдения агентства LETA, так и данные навигационных сервисов.

Один из наиболее загруженных участков — проспект Густава Земгала от улицы Гауяс до Бривибас гатве. По данным Balticmaps.eu, водителям здесь приходится рассчитывать на задержку более чем на 14 минут.

Серьезные пробки образовались и на проспекте Густава Земгала от улицы Иерикю до Бривибас гатве. Затруднено движение при выезде из Риги через Брекши в сторону Рижской объездной дороги, а также через Улброку.

Пробки наблюдаются и на улице Карля Улманя, а также в других районах столицы.

Ситуацию дополнительно осложняют ограничения движения, введенные в связи с запланированными на выходные праздничными мероприятиями в Риге. В частности, уже несколько дней для движения закрыта набережная 11 Ноября.