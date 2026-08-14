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Перед праздниками Ригу сковали пробки: где особенно сложно выехать из города 0 319

Наша Латвия
Дата публикации: 14.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пробки
ФОТО: LETA

В пятницу вечером на дорогах Риги образовались значительные пробки, особенно на направлениях, ведущих из города. О затрудненном движении свидетельствуют как наблюдения агентства LETA, так и данные навигационных сервисов.

Один из наиболее загруженных участков — проспект Густава Земгала от улицы Гауяс до Бривибас гатве. По данным Balticmaps.eu, водителям здесь приходится рассчитывать на задержку более чем на 14 минут.

Серьезные пробки образовались и на проспекте Густава Земгала от улицы Иерикю до Бривибас гатве. Затруднено движение при выезде из Риги через Брекши в сторону Рижской объездной дороги, а также через Улброку.

Пробки наблюдаются и на улице Карля Улманя, а также в других районах столицы.

Ситуацию дополнительно осложняют ограничения движения, введенные в связи с запланированными на выходные праздничными мероприятиями в Риге. В частности, уже несколько дней для движения закрыта набережная 11 Ноября.

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#Рига #транспорт #пробки #праздники #дорожное движение
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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