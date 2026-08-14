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Наша Латвия
Дата публикации: 14.08.2026
grani.lv
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Консультанты по трудовой мобильности сети европейских служб занятости EURES Госагентства занятости (NVA) совместно с коллегами из других европейских стран продолжают цикл онлайн-программ «Узнай перед отъездом. Путеводитель по безопасной работе в Европе».

Цикл проводится с целью информировать жителей о рынке труда Евросоюза и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), а также повышать осведомлённость о возможностях безопасного трудоустройства в Европе.

Пятнадцатый выпуск цикла, посвящённый рынку труда Бельгии, выйдет в эфир 20 августа в 16:00 по латвийскому времени на странице EURES Latvia в Facebook. Программа подготовлена в рамках проекта Европейского социального фонда Plus «Деятельность сети EURES в Латвии».

Консультант NVA EURES Андрис Сеглиньш в беседе с бельгийским консультантом EURES Кирой Велдкамп расскажет об условиях труда и жизни в Бельгии, востребованных профессиях, особенностях составления резюме и мотивационного письма, порядке заключения трудовых договоров, а также о документах, необходимых для начала трудовой деятельности в этой стране.

Во время прямой трансляции зрители смогут задавать вопросы в комментариях на странице EURES Latvia в Facebook, а также договориться об индивидуальной дистанционной консультации.

Поддержка консультантов NVA EURES доступна каждому

Сайт: NVA EURES Электронная почта: [email protected] Facebook: EURES Latvia Facebook LinkedIn: EURES Latvia LinkedIn YouTube: EURES Latvia YouTube По пятницам с 13:00 до 15:00 работает онлайн-чат консультантов EURES: EURES Chat

EURES — это сеть служб занятости европейских стран и их партнёров, основная задача которой заключается в оказании поддержки работникам и работодателям, желающим воспользоваться возможностями мобильности рабочей силы в Европе. Сеть EURES действует во всех 27 странах Европейского союза, а также в Швейцарии, Исландии, Лихтенштейне и Норвегии. Латвию в сети EURES представляет Государственное агентство занятости (NVA).

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#Европа #Бельгия #рынок труда
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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