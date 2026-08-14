Сообщение системы сотового оповещения об угрозе в воздушном пространстве получили и паломники, прибывшие на праздник в Аглону. Большинство из них минувшей ночью укрылись в подвале Аглонской католической гимназии, сообщил католический священник Риналдс Станкевичс.

Сейчас в Аглону прибыли 28 групп паломников — в общей сложности около 1500 человек. По словам Станкевичса, примерно 90% из них во время праздника размещаются в помещениях школы.

При этом церковь не может отвечать за безопасность тех паломников, которые остановились в других местах, например в палатках.

Для участников праздника в Аглоне разработан специальный план действий на случай воздушной угрозы. Соответствующая информация размещена в местах проведения мероприятий.

Ранее сообщалось, что ранним утром в пятницу истребители союзников сбили беспилотный летательный аппарат, вошедший в воздушное пространство Латвии. Дрон был уничтожен в районе озера Божевa, примерно в пяти километрах от центра Ругаи в Балвском крае.

По словам руководителя Ругайского объединенного управления Сандры Каптейне, беспилотник сбили над лесистой местностью. В результате происшествия никто из жителей не пострадал, повреждений имущества также не зафиксировано.

По имеющейся на данный момент информации, беспилотник мог попасть в воздушное пространство Латвии под воздействием средств радиоэлектронной борьбы, применяемых Россией.

На месте работают военнослужащие Национальных вооруженных сил Латвии, земессарги и сотрудники Государственной полиции. Представитель Объединенного штаба НВС Ивета Берзиня предупредила, что, поскольку дрон был сбит на большой высоте, его обломки могут быть разбросаны по значительной территории.

Инцидент произошел на фоне масштабной атаки украинских беспилотников на объекты в России. Утром в пятницу зарубежные СМИ сообщили о пожаре в порту Усть-Луга Ленинградской области после налета дронов. Губернатор региона Александр Дрозденко заявил, что над областью якобы были сбиты 54 беспилотника.

Также сообщалось об атаке на склад интернет-ретейлера Wildberries в Тверской области. Силы беспилотных систем Украины, в свою очередь, заявили, что за сутки нанесли удары по 29 подстанциям электросетей на территориях, оккупированных Россией, а с 1 по 13 августа — по 240 подстанциям.

Минобороны России утверждает, что за ночь над 18 российскими регионами и Крымом были сбиты 553 украинских беспилотника. Сколько аппаратов достигли целей, российские власти не сообщают.

Таким образом, воздушная угроза этой ночью непосредственно затронула и участников одного из крупнейших религиозных событий Латвии: сотням паломников в Аглоне пришлось следовать плану безопасности и искать укрытие.