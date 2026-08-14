В рамках выполнения Закона о латышских исторических землях – единственном в своем роде нормативном акте, целиком принятом по инициативе президента Латвии Э.Левитса – в 2023-25 годах было выделено 2 096 300 евро, свидетельствует информация министра культуры Науриса Пунтулиса (Национальное объединение), которой он поделился на заседании правительства. Из отчета можно узнать массу интересных фактов!

Что положат в школьный ранец?

Не сказать, чтобы поземельный раздел был так уж безболезнен. Ибо, к примеру, приморский Лапмежциемс оказался недоволен принадлежностью к Видземе. А Варакляны не могут понять, к кому им ближе — к видземской Мадоне или латгальскому Резекне. Потому надо предпринимать усилия, для совершенствования локального патриотизма.

Так, в программу «Латвийская школьная сумка» включаются мероприятия, призванные подчеркнуть местную принадлежность школьников.

Национальный исторический музей, вернувшийся в Рижский замок, особое внимание уделяет каждому региону. Особое внимание латышским историческим землям, говорится в документе, выделил фольклорный фестиваль Baltica, на котором «подчеркнули богатство языков и говоров Латвии». Так, латгальский письменный язык включен в электронную Национальную энциклопедию.

Деньги дают

В прошлом году из бюджета в Видземе (кроме Риги) было поддержано 68 проектов. В свою очередь в Курземе – 65, в Латгалии – 56, в Земгале – 32 и в Селии – 31.

Последний край, протянувшийся вдоль восточного берега Даугавы, сделался предметом докторской диссертации Лолиты Озолини, которой для этого пришлось поучаствовать в 15 местных и международных мероприятиях. А доцент Академии культуры Зане Григоровича руководит проектом исследований «Казданга – от местных рассказов до распространения идентичности общины и дигитализации культурного наследия». Данный населенный пункт расположен на юге Курземе, там проживает около 500 человек.

Последняя девочка

Сообщение Н.Пунтулиса особо выделяет решение Национального совета по общественным электронным средствам массовой информации – «обеспечивать содержание о коренных жителях Латвии – ливах, их языке, культуре, истории, актуальных событиях и значении в создании латышской нации и латвийской идентичности».

По данным статистики, в настоящее время ливский язык является родным для 1 девочки 2020 г. рождения; в качестве второго языка его использует 60 человек.

С ливским языком вот еще что непросто: алфавит предусматривает волнистый диакритический знак над буквой O, что труднодоступно в меню смартфонов...

Пушкинс – наше всё

В документе также упоминается электронный «Latviešu uzvārdu vārdnīca» (Словарь латышских фамилий, uzvardi.lv).

Внимательно изучив данный ресурс, Ваш автор выяснил наличие таких латышских фамилий, как Пушкинс, Гоголис, Путинс и Зеленскис. Данные приведены Агентством латышского языка на основании Регистра физических лиц.