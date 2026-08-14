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Рижский переезд, на котором гибнут люди, предлагают закрыть решёткой 2 1169

Наша Латвия
Дата публикации: 14.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: переезд

Общественность не может успокоиться, особенно перед выборами, на тему переезда в Золитуде. Там время от времени спешащие куда-то жители игнорируют приближающиеся поезда.

Одна из общественных организаций подсчитала, что за 8 месяцев на этом переезде погибло уже три человека, и, сообщила, что может обратиться в суд. Пока не совсем понятно против кого будут судиться. В нормативных актах сказано, что переезд пересекать нельзя, когда включена световая и звуковая сигнализация, и что его вообще нельзя пересекать даже при выключенной сигнализации и поднятых шлагбаумах, не убедившись в отсутствии приближающегося поезда.

Некоторые активисты дошли до того, что предлагают и пешеходную часть железнодорожного переезда перекрывать барьерами или калитками. Это, конечно, интересная идея, но человек, который вышел на такой переезд при открытом барьере и пока пересекал пути, уткнулся в уже закрытый противоположный барьер на выходе, оказывается в западне.

Да, в некоторых странах действительно пешеходная часть железнодорожного переезда тоже закрывается барьерами или калитками. Не сильно им это помогает. Есть страны, в которых на каждом переезде сотрудники вручную выдвигают барьеры или натягивают канаты. Есть страны богатые, есть страны бедные. В Латвии даже дежурных со свистком на переездах практически больше не осталось. Вместо дежурного есть лишь табличка на столбах с телефоном, куда, в случае чего звонить, и несколько видеокамер, которые в случае чего фиксируют само происшествие, как таковое. Однако из видеокамер полицейский с дубинкой не выскакивает и нарушителей не останавливает.

По планам развития «Рейл Балтика» автомобильный переезд на ул. Золитудес должен был быть ликвидирован, а примерно в километре от него построен либо тоннель, либо путепровод. Судя по заявлениям ответственных лиц, «Рейл Балтика» там в обозримом будущем не появится. Даже в Засулауксе, когда устанавливали новые мачты крепления кронштейнов контактной сети, установили их так, что теперь для путей «Рейл Балтика» не осталось места между опорами и улицей Смардес.

В любом случае связанные с «Рейл Балтика» планы никаким образом не решили бы проблему пешеходов в Золитуде, которым нужно попасть с одной стороны железной дороги на другую. Лестницы – это неудобно для маломобильных пешеходов, а в тоннели под железной дорогой у нас люди спускаться не любят. Наверняка останутся желающие срезать путь, а вместе с этим рискнуть своей жизнью.

И какой выход? Спасение пешеходов – дело рук самих пешеходов. Когда работает звуковая сигнализация и/или мигают красные светофоры, действует железное правило: не выходить на переход и пропустить приближающийся поезд.

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#транспорт #инфраструктура
Автор - Вадим Фальков
Вадим Фальков
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