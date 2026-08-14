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Синоптики рассказали, какой будет погода в конце августа и намекнули, какой будет осень 0 2378

Наша Латвия
Дата публикации: 14.08.2026
LETA
Изображение к статье: Листья на фоне голубого неба
ФОТО: LETA

С воскресенья температура воздуха в Латвии начнет понижаться, местами пройдут дожди, прогнозируют синоптики.

В субботу ожидается облачная погода, без осадков. Воздух при слабом и умеренном юго-западном ветре прогреется до +24...+29 градусов. В воскресенье местами пройдут кратковременные дожди, в Латгале возможна гроза, а в Курземе усилится юго-западный ветер, порывы которого составят до 15 метров в секунду. Воздух в воскресенье прогреется до +19...+25 градусов.

На следующей неделе температура воздуха в основном не превысит +18...+23 градусов, а по ночам местами опустится ниже +10 градусов. В основном ожидается слабый ветер, во второй половине недели временами усилится западный ветер. Осадки ожидаются преимущественно в виде кратковременного дождя, местами возможны сильные дожди и грозы.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха в Латвии на следующей неделе ожидается на один-два градуса ниже нормы, а количество осадков - немного больше, чем обычно в августе. В последнюю неделю месяца и температура, и количество осадков могут соответствовать многолетним средним показателям, а осень прогнозируется теплой.

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#погода #ветер #Латвия #прогноз #осень #август #температура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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