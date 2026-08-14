На общественное обсуждение переданы подготовленные Министерством здравоохранения поправки к правилам Кабинета министров, которые призваны усовершенствовать реагирование неотложной помощи на вызовы и прием пациентов в больницах, а также расширить перечень предоставляемых услуг здравоохранения, в Министерстве здравоохранения.

Изменения в принципах работы СНМП направлены на то, чтобы бригады прибывали к пациентам в зависимости от приоритета вызова: на вызовы более высокой срочности медики должны приезжать быстрее. Кроме того, поправки предусматривают установление конкретного срока, в течение которого больница должна принять пациента, доставленного бригадой СНМП.

Как сообщили агентству ЛЕТА в СНМП, поправки предусматривают сокращение времени прибытия бригад в критических для жизни случаях и распределение реагирования на вызовы в зависимости от приоритета с учетом тяжести состояния пациента.

В настоящее время нормативные акты в Латвии предусматривают одинаковое время реагирования СНМП для различных диагнозов и ситуаций. Хотя СНМП уже сейчас сама определяет приоритетность вызовов, внешние нормативные акты не требуют в приоритетном порядке выезжать в первую очередь к тем пациентам, чьей жизни угрожает непосредственная опасность и где решающими могут быть минуты - бригада может прибыть в одно и то же время как к человеку без сознания, так и к пациенту, у которого нет прямой угрозы для жизни, но которому необходима срочная медицинская помощь, например, из-за легкой травмы или обострения хронического заболевания.

Поправки предусматривают введение трех степеней приоритетности для вызовов СНМП и для каждой установить время, в течение которого должна быть оказана помощь.

В первую очередь помощь должна оказываться пациентам, для спасения которых решающей является каждая минута. Это люди, у которых, остановилось сердцебиение и дыхание, тяжело пострадавшие при пожарах или авариях, дети, которые подавились и задыхаются или были спасены после утопления, а также пациенты в других угрожающих жизни случаях. Такие вызовы будут выполняться наиболее быстро - в городах и крупных центрах планируется обеспечить прибытие медиков в среднем за восемь минут, а в других местах Латвии - в среднем за 15 минут. В настоящее время действующие требования предусматривают прибытие в течение 12-25 минут.

Также СНМП впредь будет реагировать на вызовы более низкой приоритетности, когда нет непосредственной угрозы для жизни пациента, но необходима срочная медицинская помощь или транспортировка между лечебными учреждениями. В отдельных таких случаях, в зависимости от оперативной ситуации, максимальное время ожидания бригады может составлять до двух часов.

Также поправки предусматривают введение скрининга риска сердечно-сосудистых заболеваний для детей в возрасте от пяти до 11 лет, как это предусматривает план по улучшению здоровья матери и ребенка на 2025-2027 годы.

Согласно поправкам, лицам с избыточным весом и ожирением будут оплачиваться консультации специалиста по питанию, что предусматривает план действий по снижению роста распространенности избыточного веса и ожирения на 2025-2029 годы.

Общественное обсуждение поправок на портале проектов правовых актов продлится до 12 сентября.