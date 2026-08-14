Латвийское ТВ сопоставило цены на горючее с зарплатами. И вот что получилось...

Опираясь на данные статистического агентства Евросоюза Eurostat, служба новостей Латвийского ТВ сравнила цены на топливо в разных странах ЕС и затем сопоставила их с уровнем доходов в Латвии.

"Цены на горючее в Латвии в последнее время росли, но насколько дорогое топливо у нас по сравнению с другими странами Евросоюза? Различия заметны. Глядя только на цену за литр, Латвия отнюдь не входит в число самых дорогих стран. Но картина существенно меняется, если сравнить цену топлива с уровнем доходов населения.

В свежем еженедельном обзоре Еврокомиссии видно, что разница в ценах на бензин между странами весьма заметна. Данные касаются недели, которая началась 10 августа.

Самый дешевый бензин в этой подборке в Швеции — чуть больше одного евро и 30 центов за литр. На самом дорогом конце — Дания — 2,32 литра. Далее следуют Нидерланды, Финляндия, Германия и Франция.

В Латвии литр бензина стоил около 1,80 цента. Это означает, что по самой цене Латвия является 11-й самой дорогой страной в Евросоюзе.

Похожая картина и с дизельным топливом. Здесь ценовые различия между странами тоже велики.

Самое дешевое дизельное топливо — на Мальте — чуть более 1,20 евро за литр. В ряде стран цена, в свою очередь, превышает два евро.

Самое дорогое дизельное топливо в Финляндии — более 2,33 литра. Следом идут Нидерланды, Франция, Бельгия и Германия.

В Латвии литр дизельного топлива стоит неполных 1,90 евро. В рейтинге цен на дизельное топливо Латвия занимает 15-е место в Евросоюзе.

Следовательно, по самой цене Латвия на бензин находится на 11-м месте, а на дизельное топливо - на 15-м в Евросоюзе, а по соотношению цены с ВВП на душу населения в обоих случаях Латвия поднимается до четвертого места", - говорится в репортаже Латвийского ТВ.

Итак, реально, в отношении доходов населения, топливо в Латвии одно из самых дорогих в ЕС!