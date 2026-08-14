С субботы, 15 августа, несколько дней не будет почетного караула у памятника Свободы и Рижского замка, сообщили агентству ЛЕТА в Штабном батальоне Национальных вооруженных сил.

С 16 по 23 августа в Скрунде, на военном полигоне "Межайне", Рота почетного караула Штабного батальона Национальных вооруженных сил проведет ежегодные военные учения.

В учениях будет задействован весь личный состав Роты почетного караула Штабного батальона, в том числе военнослужащие Службы государственной обороны, проходящие службу в подразделении. В связи с этим до 26 августа почетный караул на постах у памятника Свободы и Рижского замка выставляться не будет.