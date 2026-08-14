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В Латвии проверяют популярную детскую игрушку Squishy Dumpling из-за подозрений на опасное вещество 0 87

Наша Латвия
Дата публикации: 14.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Squishy Dumpling

Центр защиты прав потребителей Латвии (PTAC) начал проверку популярной среди детей игрушки Squishy Dumpling. Поводом стали жалобы покупателей на специфический химический запах, а также сообщения из Великобритании, где отдельные такие игрушки изымались из продажи из-за значительно превышенной концентрации бензола.

PTAC изъял несколько образцов игрушек разных производителей и направил их на лабораторную экспертизу. Специалисты проверяют содержание бензола и еще 18 химических веществ.

Полученные к настоящему времени результаты нарушений ни в одном из исследованных образцов не выявили. Однако проверка продолжается, и окончательные выводы будут сделаны после получения всех результатов экспертиз.

В PTAC подчеркивают, что химический запах сам по себе не означает, что игрушка опасна. Кроме того, выявление нарушений в другой стране нельзя автоматически распространять на продаваемые в Латвии изделия: внешне одинаковые Squishy Dumpling могут иметь разных производителей и отличаться по составу.

Специалисты PTAC также проверили маркировку игрушек в обычных магазинах. Пока нарушений не обнаружено.

Иная ситуация сложилась с интернет-магазинами. Во всех проверенных PTAC онлайн-магазинах были выявлены недостатки в предоставлении обязательной информации о товаре. Сейчас ведомство связывается с продавцами, а в нескольких интернет-магазинах Squishy Dumpling уже сняли с продажи.

PTAC обещает опубликовать более подробные результаты после завершения лабораторных исследований, проверок магазинов и мониторинга интернет-торговли.

Покупателям рекомендуют приобретать детские игрушки только у надежных продавцов и проверять наличие информации о производителе, адреса, идентификационных данных товара и маркировки CE. Игрушки без маркировки CE PTAC покупать не рекомендует.

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#Латвия #права потребителей
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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