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В работе Mobilly возникли проблемы: жителей Латвии предупредили об оплате парковки и билетов 0 104

Наша Латвия
Дата публикации: 14.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Mobilly
ФОТО: LETA

В пятницу вечером зафиксированы проблемы в работе системы Mobilly, сообщили IT-компании SIA Mobilly.

Компания сообщает, что специалисты работают над устранением неполадок.

Чтобы остановить оплату парковки, жителей призывают отправить SMS с текстом STOP на номер 1859. Для начала оплаты парковки рекомендуется воспользоваться другими способами оплаты.

О ситуации предупреждены AS Pasažieru vilciens (PV) и SIA Rīgas satiksme — контролеров попросили с пониманием относиться к возникшим обстоятельствам. Пассажирам пока рекомендуется приобретать билеты другими способами.

Если у пассажира имеется активный месячный билет, ему необходимо приобрести отдельный билет для поездки, а затем отправить Mobilly сообщение со своим номером телефона. Компания обещает компенсировать возникшие расходы.

Как сообщалось ранее, в прошлом году оборот Mobilly составил 5,906 млн евро, что на 41,7% больше, чем годом ранее. Прибыль компании выросла на 86,4% — до 1,585 млн евро, свидетельствуют данные Firmas.lv.

Компания Mobilly зарегистрирована в ноябре 2003 года, ее основной капитал составляет 544 983 евро. Единственным владельцем Mobilly является SIA Mobilly SPV. В свою очередь, 80,02% капитала Mobilly SPV принадлежит Валдису Бергсу, еще по 9,99% — SIA Civinity mājas Jūrmala и SIA V Baltic Partners.

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#Латвия #технологии #компенсация #билеты #IT
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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