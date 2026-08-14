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Военные не называют «национальность» дрона, сбитого сегодня в небе Латвии 5 1550

Наша Латвия
Дата публикации: 14.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: дроны

Иллюстративное фото.

В настоящее время Национальные вооруженные силы (НВС) не могут предоставить точную информацию о типе беспилотника и стране его происхождения.

Об этом агентству LETA заявили в Управлении коммуникации Департамента информационного анализа и управления Объединенного штаба НВС,

В штабе добавили, что подобные дроны попадают в воздушное пространство Латвии в результате целенаправленной радиоэлектронной борьбы, которую ведет Россия.

В свою очередь министр обороны Райвис Мелнис опроверг появившиеся опасения жителей о том, что якобы были замечены несколько дронов, а не один. Мелнис пояснил, что был обнаружен один беспилотник, однако жители, возможно, слышали шум истребителей во время их разгона.

Как сообщал bb.lv, сегодня рано утром истребители НАТО сбили беспилотный летательный аппарат, вошедший в воздушное пространство Латвии, в районе озера Божевa, расположенного примерно в пяти километрах от центра Ругаи в Балвском крае.

Дрон был сбит над лесистой местностью, никто из жителей не пострадал, ущерб имуществу также не нанесен. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.

К обследованию места происшествия привлечены военнослужащие НВС, земессарги и сотрудники Государственной полиции.

Украинские СМИ в пятницу утром сообщили, что ночью после атаки украинских беспилотников на Ленинградскую область России в порту Усть-Луга возник пожар. В ночь на пятницу украинские беспилотники также атаковали склад компании интернет-торговли Wildberries в Тверской области.

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#НАТО #Украина #Латвия #безопасность #дроны #беспилотники #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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