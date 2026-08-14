Инфляция, высокие цены в магазинах и счета, которые каждый месяц кажутся всё больше, — такая реальность в последние годы стала повседневностью для многих жителей Латвии. Хотя статистика показывает, что экономика растёт и зарплаты постепенно увеличиваются, многие люди по-прежнему ощущают, что деньги в кошельке тают быстрее, чем зарабатываются.

Продукты питания, расходы на жильё, энергия и услуги дорожают, в то время как у части общества доходы растут медленно или не растут вовсе. Ещё труднее, когда какой-нибудь иностранец из другой страны сравнивает жизнь здесь, в Латвии, со своим домом. Так произошло с Агнесе, которая рассказала об этом опыте в соцсети.

«На этой неделе принимаю в рамках визита Erasmus+ по обмену опытом двух немцев. И один из первых вопросов был: «Как вы можете здесь выжить?» Немного опешила, затем последовало продолжение: «У вас цены на продукты в x2 выше, чем у нас, а зарплаты ÷2». Я сказала, что так мы и живём, живём в «богатой» стране!» — иронизирует Агнесе.

В комментариях не все согласны с такой оценкой. Так, Илзе предлагает спросить у немцев, сколько у них стоит арнеда жилья, содержание авто т т.д. По ее мнению в многих аспектах житье в Латвии дешевле.