Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Зарплаты вдвое меньше, цены продуктов — вдвое выше!» Немцы удивляются, что в Латвии вообще можно выжить 1 429

Наша Латвия
Дата публикации: 14.08.2026
Latvijas Avīze
Изображение к статье: человек в магазине

Инфляция, высокие цены в магазинах и счета, которые каждый месяц кажутся всё больше, — такая реальность в последние годы стала повседневностью для многих жителей Латвии. Хотя статистика показывает, что экономика растёт и зарплаты постепенно увеличиваются, многие люди по-прежнему ощущают, что деньги в кошельке тают быстрее, чем зарабатываются.

Продукты питания, расходы на жильё, энергия и услуги дорожают, в то время как у части общества доходы растут медленно или не растут вовсе. Ещё труднее, когда какой-нибудь иностранец из другой страны сравнивает жизнь здесь, в Латвии, со своим домом. Так произошло с Агнесе, которая рассказала об этом опыте в соцсети.

«На этой неделе принимаю в рамках визита Erasmus+ по обмену опытом двух немцев. И один из первых вопросов был: «Как вы можете здесь выжить?» Немного опешила, затем последовало продолжение: «У вас цены на продукты в x2 выше, чем у нас, а зарплаты ÷2». Я сказала, что так мы и живём, живём в «богатой» стране!» — иронизирует Агнесе.

В комментариях не все согласны с такой оценкой. Так, Илзе предлагает спросить у немцев, сколько у них стоит арнеда жилья, содержание авто т т.д. По ее мнению в многих аспектах житье в Латвии дешевле.

×
Читайте нас также:
#жилье #цены #Латвия #зарплаты #инфляция #соцсети #экономика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
2
0
0
1
0
3

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: F-16
Изображение к статье: переезд Эксклюзив!
Изображение к статье: пожилой за рулем
Изображение к статье: Полковник Арвис Зиле

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как использовать чеснок для комнатных растений
Еда и рецепты
Изображение к статье: Породы кошек, которые любят воду: вас это удивит
В мире животных
Изображение к статье: Маринованные кабачки: готовьте и наслаждайтесь уже через 10 минут
Еда и рецепты
Изображение к статье: Боятся ли акулы дельфинов?
В мире животных
Изображение к статье: покупки в интернете
Техно
Изображение к статье: Аптека
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Как использовать чеснок для комнатных растений
Еда и рецепты
Изображение к статье: Породы кошек, которые любят воду: вас это удивит
В мире животных
Изображение к статье: Маринованные кабачки: готовьте и наслаждайтесь уже через 10 минут
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео