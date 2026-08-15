Несмотря на происшествие с беспилотником в Балвском крае, главные мероприятия праздника Успения Пресвятой Девы Марии в Аглоне проходят по программе. Организаторы усилили меры безопасности, а паломники рассказали, как пережили тревожную ночь.

В Аглоне продолжаются главные мероприятия праздника Успения Пресвятой Девы Марии — крупнейшего католического паломничества в Латвии, которое ежегодно собирает тысячи верующих.

После того как в пятницу утром в Балвском крае был сбит беспилотник, многие паломники признаются, что пережили тревожные моменты. Однако организаторы подчеркивают: инцидент не повлиял на программу праздника.

«Когда были слышны взрывы, было довольно странно. Но что происходит, то происходит. У меня даже не возникло мысли, что нужно куда-то убегать», — рассказала Новостям ТВ3 паломница Сильвия Гресте.

Для некоторых участников паломничества ночь оказалась гораздо более напряженной.

«Было довольно страшно, потому что одновременно зазвонила примерно тысяча телефонов. Лично мне показалось, что всё — началась война и наступил конец света», — вспоминает паломница Регина.

По ее словам, после сигнала тревоги военнослужащая попросила людей спуститься в подвал, где они провели около часа — с четырех до пяти часов утра.

Несмотря на пережитый стресс, многие верующие решили не отказываться от участия в празднике.

«Мы приезжаем сюда каждый год. Верим, что всё будет хорошо, доверяем государственным учреждениям, доверяем Богу. Для нас это не самое главное», — сказал паломник Янис.

По словам отца Бенедикта, подобные события не уменьшают число паломников, а, наоборот, заставляют многих искать духовную поддержку.

«Во все времена были войны, были беспорядки. Но это никогда не останавливало людей от поездки в Аглону, чтобы молиться Богородице, искать у неё защиту и чувство безопасности. Более того, ощущая тревогу и нестабильность в этом мире, люди ещё больше спешат к Богородице», — отметил священник.

В этом году на празднике впервые подготовлен специальный план действий на случай угрозы с воздуха. Однако, как сообщили в Государственной полиции, минувшей ночью оснований для его применения не возникло.

«Он будет задействован, когда соберётся большая масса людей: мы поможем организовать выход из опасной зоны, отрегулируем движение транспорта, чтобы избежать давки, угроз и других факторов риска», — пояснил начальник Латгальского регионального управления Государственной полиции Гундарс Тропс.

По оценке организаторов, в этом году в празднике примут участие до 10 тысяч человек. Ожидается, что в субботу к паломникам впервые после вступления в должность обратится президент Латвии Эдгар Ринкевич, который из-за ситуации с безопасностью прервал свой отпуск и отправится в Аглону.

Несмотря на усиленные меры безопасности, организаторы рассчитывают, что крупнейшее религиозное событие страны пройдет спокойно и без происшествий.