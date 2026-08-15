В 2025 году медицинскими услугами в Латвии воспользовались 35 851 иностранный пациент. Несмотря на заметное снижение потока по сравнению с предыдущим годом, чаще всего за лечением приезжали жители США, Литвы и Великобритании.

В прошлом году в Латвии медицинские услуги получили 35 851 иностранный пациент. По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, это на 25,9% меньше, чем годом ранее.

Самую многочисленную группу медицинских туристов составили жители США — в латвийские клиники обратились 3843 человека. На втором месте оказалась Литва с 2980 пациентами, а третье место заняла Великобритания, откуда приехали 1967 человек.

Кроме иностранных граждан, за медицинской помощью в Латвию приезжали и соотечественники, живущие за границей. В прошлом году услугами латвийских медицинских учреждений воспользовались 2688 латвийцев, постоянно проживающих за рубежом.

Медицинским туристом считается человек, который специально приезжает в другую страну для получения медицинской помощи, оплачивая лечение самостоятельно или через страхование, а не за счет государственного бюджета страны, где оказывается услуга.

Снижение числа пациентов почти на четверть говорит о том, что поток медицинских туристов в Латвию заметно сократился. При этом страна продолжает принимать десятки тысяч иностранных пациентов ежегодно.

Опубликованные данные отражают общую динамику медицинского туризма, однако причины снижения числа иностранных пациентов в статистике не приводятся.