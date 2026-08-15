Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Медицинский туризм в Латвии сократился почти на 26% за год 1 52

Наша Латвия
Дата публикации: 15.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: пациентка и доктор
ФОТО: Unsplash

В 2025 году медицинскими услугами в Латвии воспользовались 35 851 иностранный пациент. Несмотря на заметное снижение потока по сравнению с предыдущим годом, чаще всего за лечением приезжали жители США, Литвы и Великобритании.

В прошлом году в Латвии медицинские услуги получили 35 851 иностранный пациент. По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, это на 25,9% меньше, чем годом ранее.

Самую многочисленную группу медицинских туристов составили жители США — в латвийские клиники обратились 3843 человека. На втором месте оказалась Литва с 2980 пациентами, а третье место заняла Великобритания, откуда приехали 1967 человек.

Кроме иностранных граждан, за медицинской помощью в Латвию приезжали и соотечественники, живущие за границей. В прошлом году услугами латвийских медицинских учреждений воспользовались 2688 латвийцев, постоянно проживающих за рубежом.

Медицинским туристом считается человек, который специально приезжает в другую страну для получения медицинской помощи, оплачивая лечение самостоятельно или через страхование, а не за счет государственного бюджета страны, где оказывается услуга.

Снижение числа пациентов почти на четверть говорит о том, что поток медицинских туристов в Латвию заметно сократился. При этом страна продолжает принимать десятки тысяч иностранных пациентов ежегодно.

Опубликованные данные отражают общую динамику медицинского туризма, однако причины снижения числа иностранных пациентов в статистике не приводятся.

×
Читайте нас также:
#здравоохранение #Латвия #статистика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: средства локации
Изображение к статье: За столетие деревья стали большими. Эксклюзив!
Изображение к статье: выступление диджея
Изображение к статье: женщина на пляже

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Что такое хординг и как справиться с патологическим накопительством
Люблю!
Изображение к статье: Депутат Сейма Артурс Бутанс
Политика
1
Изображение к статье: Надзиратель в тюрьме
ЧП и криминал
Изображение к статье: женщины и дети
В мире
Изображение к статье: Вантовый мост
Наша Латвия
1
Изображение к статье: гпсс
ЧП и криминал
Изображение к статье: Что такое хординг и как справиться с патологическим накопительством
Люблю!
Изображение к статье: Депутат Сейма Артурс Бутанс
Политика
1
Изображение к статье: Надзиратель в тюрьме
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео