Жаркая погода прогрела воду почти во всех официальных местах для купания в Риге. Исключением остается только побережье Рижского залива, где вода заметно прохладнее, чем в озерах, карьерах и Даугаве.

Во всех официальных местах для купания в Риге, кроме морских пляжей, температура воды поднялась как минимум до +20 градусов. Об этом свидетельствуют данные, обобщенные Рижской муниципальной полицией.

Самая теплая вода сейчас — в озере Бабелитис, Болдерайском карьере и в Даугаве у Кипсалы. Здесь вода прогрелась до +21 градуса.

Немного прохладнее — около +20 градусов — в озере Кишэзерс, а также в Даугаве у Луцавсалы и Румбулы.

Заметно отличается температура воды на побережье Рижского залива. На пляжах Вецаки, Вакарбулли и Даугавгрива она составляет около +17 градусов.

Разница объясняется тем, что морская вода прогревается медленнее, чем вода в озерах, карьерах и реках. Поэтому в жаркие дни именно внутренние водоемы обычно становятся самыми комфортными для купания.

Всего в Риге оборудовано девять официальных мест для купания: Вакарбулли, Даугавгрива, Вецаки, Бабелитис, Луцавсала, залив Луцавсалы, Румбула, Кипсала и Болдерайский карьер.

Для отдыхающих есть еще одна хорошая новость: согласно последним анализам, качество воды во всех официальных местах купания соответствует санитарным требованиям. Это означает, что купание в них сейчас безопасно и разрешено.

В ближайшие дни при сохранении теплой погоды температура воды может стать еще выше, особенно в небольших озерах и карьерах.