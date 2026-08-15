Покупатели все чаще замечают, что красивые яблоки с магазинных полок оказываются сухими, рыхлыми и не такими ароматными, как ожидалось. Специалисты объясняют: дело не только в сорте — на вкус фруктов влияют изменение климата, длительное хранение и сама система промышленного производства.

Об этом пишет кулинарное издание Simply Recipes, которое обратилось за объяснениями к эксперту по фруктам и овощам Джошу Алсбергу. По его словам, на качество современных яблок одновременно влияют несколько факторов — от погоды в период созревания до того, сколько месяцев плод провел на складе перед попаданием в магазин.

Жаркое лето меняет вкус яблок

Одна из причин — изменение климатических условий. Для формирования хрустящей текстуры и насыщенного вкуса яблокам необходимы теплые летние дни и достаточно прохладные ночи.

Однако более продолжительные и жаркие летние периоды заставляют плоды созревать быстрее. В результате урожай иногда приходится собирать раньше, чем яблоки успевают приобрести оптимальную сладость, аромат и характерную хрустящую текстуру.

Именно погодой отчасти объясняется, почему один и тот же сорт — например, Gala, Fuji или Red Delicious — в разные годы и даже в разных партиях может заметно отличаться по вкусу. Значение имеют температура, количество осадков и особенности почвы.

Магазинное яблоко может оказаться почти годовалого возраста

Еще одна причина кроется в том, что мы привыкли видеть яблоки в магазинах круглый год и перестали воспринимать их как сезонный продукт.

В Северном полушарии наиболее вкусными яблоки обычно бывают осенью — примерно с конца сентября до начала ноября. Эксперт советует особенно ориентироваться на середину октября, когда сезон находится в самом разгаре.

Яблоко, купленное весной или в начале лета, может быть собрано много месяцев назад. В отдельных случаях его возраст к моменту покупки способен приближаться к году.

Современные технологии хранения позволяют фруктам долго сохранять привлекательный внешний вид. Но вкус и структура мякоти со временем все равно ухудшаются.

Яблоки выращивают с расчетом на перевозку

Есть и еще одна важная причина. Многие коммерческие сорта отбираются с учетом не только вкусовых качеств, но и способности выдерживать длительное хранение и транспортировку.

Прежде чем попасть на полку супермаркета, яблоко может провести месяцы на хранении, преодолеть огромное расстояние и побывать на нескольких складах. Чем дольше продолжается этот путь, тем заметнее становится ухудшение качества плода.

Получается своеобразный компромисс: производителям и торговым сетям нужны яблоки, которые хорошо переносят перевозку, долго хранятся и сохраняют товарный вид. Однако именно эти качества далеко не всегда означают лучший вкус.

Как выбрать действительно вкусные яблоки

Эксперт рекомендует прежде всего покупать яблоки в сезон и по возможности выбирать местную продукцию. Осенью стоит обратить внимание на фермерские рынки, хозяйства и магазины, предлагающие недавно собранные плоды.

Не стоит ограничиваться и привычными сортами. Среди более современных вариантов Алсберг выделяет, например, Cosmic Crisp и Envy, а среди менее распространенных — Pink Pearl и Jonagold.

При покупке яблоко стоит взять в руку. Хороший плод должен быть твердым, с плотной кожицей и насыщенным цветом. Мягкость и сморщенная кожица могут говорить о том, что яблоко хранится уже слишком долго.

Круглогодичное изобилие яблок на магазинных полках создает иллюзию, что этот фрукт одинаков в любое время года. На самом деле вкус сильно зависит от сезона, погоды, сорта и продолжительности хранения. Поэтому самый простой способ снова почувствовать вкус сочного и хрустящего яблока — покупать местные плоды осенью, когда между сбором урожая и попаданием фрукта на стол проходит минимум времени.