В субботу Национальные вооруженные силы Латвии продолжат работы по обезвреживанию беспилотника, сбитого ранее в Ругайской волости Балвского края. Во время операции местные жители могут услышать взрывы, однако военные подчеркивают, что опасности для населения нет.

Национальные вооруженные силы Латвии продолжат в субботу контролируемую нейтрализацию обломков беспилотника, сбитого ранее в Ругайской волости Балвского края.

В ходе работ специалисты по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов проведут серию контролируемых подрывов. Из-за этого в Ругайской волости и прилегающих районах может быть слышен шум взрывов.

Военные призывают жителей сохранять спокойствие и отмечают, что никаких дополнительных мер безопасности предпринимать не требуется. Все работы проходят по установленным процедурам под контролем специалистов.

Беспилотник был уничтожен истребителями миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии после того, как он оказался в воздушном пространстве Латвии. По предварительной информации, причиной его отклонения от курса стало воздействие российских средств радиоэлектронной борьбы.

По данным местных властей, дрон упал в лесистой местности примерно в пяти километрах от центра Ругаи. В результате происшествия никто не пострадал, повреждений имущества также не зафиксировано.

Военные ранее предупреждали, что аппарат был сбит на большой высоте. Это означает, что его фрагменты могли разлететься на значительное расстояние, поэтому обезвреживание требует времени и тщательной проверки местности.

Подобные операции могут продолжаться несколько дней, если необходимо обследовать большую территорию и безопасно уничтожить все обнаруженные опасные элементы.

После завершения работ район будет признан безопасным, а военные завершат обследование места падения беспилотника.