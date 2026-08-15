Воскресенье в Латвии останется по-летнему теплым, хотя погода станет менее устойчивой. Местами возможны кратковременные дожди, однако в большинстве районов температура воздуха поднимется до +22…+26 градусов.

В воскресенье в Латвии ожидается переменная облачность. По прогнозам синоптиков, ночь пройдет преимущественно без существенных осадков, хотя местами возможен небольшой дождь.

Ночью будет дуть слабый или умеренный южный ветер, который ближе к утру сменит направление на юго-западное и западное. Температура воздуха составит от +14 до +19 градусов.

В Риге ночь также ожидается теплой. При переменной облачности возможен небольшой дождь, а столбики термометров покажут +18…+19 градусов.

Днем солнце будет периодически скрываться за облаками, однако это не помешает воздуху прогреться до +22…+26 градусов. Немного прохладнее будет на побережье, где погоду будет сдерживать более свежий морской воздух.

Жителям восточных районов страны стоит учитывать вероятность кратковременных дождей. В остальных регионах существенных осадков не прогнозируется.

После очень жаркой субботы температура немного снизится, однако погода по-прежнему останется комфортной для отдыха на природе, прогулок и поездок.

В столице в первой половине дня также возможен небольшой дождь. Затем сохранится переменная облачность, а воздух прогреется до +24…+26 градусов. Ветер будет слабым или умеренным, юго-западного и западного направления, на побережье местами возможны порывы.

Таким образом, воскресенье сохранит летний характер погоды, хотя солнце будет появляться реже, а в отдельных районах возможны непродолжительные осадки.